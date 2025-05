La tua idea diventa impresa l’evento di lancio di Nuove idee nuove imprese

Venerdì 9 maggio, alle ore 15:00, l'Auditorium Riviera Banca (Via Marecchiese 227) ospiterà l'incontro "La tua idea diventa impresa", organizzato da Fattor Comune.

Rimini: venerdì 9 si presenta l’edizione 2025 di “Nuove Idee Nuove Imprese” - Anche quest’anno sarà un pomeriggio di ispirazione e confronto a lanciare la nuova edizione di Nuove Idee Nuove Imprese. Venerdì 9 maggio, alle ore 15, l’Auditorium Riviera Banca (Via Marecchiese 227) ... 🔗chiamamicitta.it

