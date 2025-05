La trasferta americana degli urologi del Piemonte

urologia, fondato dall AUA (American urological Association) l' Associazione di urologia nata nel 1920 che è un punto di riferimento internazionale per gli urologi, dove vengono presentati gli studi più recenti e le nuove. 🔗 Messinatoday.it - La trasferta americana degli urologi del Piemonte Si è tenuto dal 26 al 29 Aprile a Las Vegas il Congresso Americano dia, fondato dall AUA (Americancal Association) l' Associazione dia nata nel 1920 che è un punto di riferimento internazionale per gli, dove vengono presentati gli studi più recenti e le nuove. 🔗 Messinatoday.it

Su altri siti se ne discute

"Un posto al sole" in 'trasferta' a Torino: riprese in Piemonte per la soap - "Un posto al sole" in trasferta in Piemonte. Questa settimana, fino a venerdì 7 marzo, una parte del cast della soap Rai è a Torino per girare, con il supporto di Film Commission Torino Piemonte, alcune scene che andranno in onda a metà aprile, nel periodo pasquale. Le due gemelle Cirillo... 🔗napolitoday.it

Allerta rossa in Piemonte: rischio alluvioni, fiumi già gonfi. Le previsioni meteo - Torino, 16 aprile 2025 – E' allerta rossa sul Piemonte a causa di una grave ondata di maltempo. L'allerta rossa riguarda le valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa e sarà arancione su alta Valsusa, valli Chisone, Pellice, Po e Tanaro, pianura settentrionale, torinese e cuneese. L'allerta è invece gialla sia per oggi che per domani sulle valli Varaita, Belbo, Bormida e Scrivia. 🔗quotidiano.net

Un medico del pronto soccorso di Prato ‘ambassador’ di un’autorevole società scientifica americana - PRATO – Ospedale Santo Stefano, il dottor Franco Lai è stato nominato Liaison Ambassador per l’Italia all’American college of emergency physicians (Acep), la più autorevole società scientifica americana nel settore dell’emergenza. Un prestigioso riconoscimento della sua carriera, arrivato recentemente. In questo ruolo strategico, il dottor Lai è chiamato a promuovere un dialogo costante tra i professionisti italiani e la comunità globale, favorendo lo scambio di conoscenze e il consolidamento delle best practices nel trattamento delle emergenze. 🔗corrieretoscano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La trasferta americana degli urologi del Piemonte. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia