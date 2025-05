La Supercoppa Italia rimane in Arabia Saudita con Final Four Formato

Italiano!IL Italia Supercoppa Continuerà a giocare Arabia Saudita con il Formato “Final Four”. Questo è stato comunicato dalla serie A oggi per la stagione 2025-26. Per ora sono già classificati Milano e Bologna come Finalisti di Coppa Italia . e dalla serie A, in assenza di conferma matematica, dovrebbero essere Napoli e Inter.“Finalmente, L’interesse degli organizzatori arabi è stato confermato per ospitare la prossima edizione del Supercoppa con 4 Formato di squadra “, Ha comunicato dalla serie Lega A. Comunque, tuttavia, Mancante per definire le date in cui si giocherà la competizione, ma potrebbe variare tra la fine di dicembre e gennaio. Questo 2025, ad esempio, fu il primo titolo europeo che fu consegnato.Questo sarà La terza edizione consecutiva in cui la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. 🔗 2025-05-02 19:06:00 Giorni caldissimi per il calciono!ILContinuerà a giocarecon il”. Questo è stato comunicato dalla serie A oggi per la stagione 2025-26. Per ora sono già classificati Milano e Bologna comeisti di Coppa. e dalla serie A, in assenza di conferma matematica, dovrebbero essere Napoli e Inter.“mente, L’interesse degli organizzatori arabi è stato confermato per ospitare la prossima edizione delcon 4di squadra “, Ha comunicato dalla serie Lega A. Comunque, tuttavia, Mancante per definire le date in cui si giocherà la competizione, ma potrebbe variare tra la fine di dicembre e gennaio. Questo 2025, ad esempio, fu il primo titolo europeo che fu consegnato.Questo sarà La terza edizione consecutiva in cui lana si giocherà in. 🔗 Justcalcio.com

