La strategia naturale e low cost che può aiutare gli agricoltori a proteggere i meleti dai parassiti

strategia completamente naturale e low cost che può aiutare gli agricoltori a proteggere i loro frutteti di mele dall’attacco dei parassiti: piantare strisce di fiori selvatici. A dimostrarlo è stato uno studio condotto da un team dell’Università di Reading (Gran Bretagna), i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Agricultural Economics. I ricercatori hanno dimostrato che la presenza dei fiori ai margini dei frutteti può non solo ridurre la presenza dei parassiti, ma anche consentire agli agricoltori di risparmiare ogni anno all’incirca 3.500 euro all’ettaro.Le strisce di fiori potrebbero creare un habitat favorevole a un esercito di insetti utili, tra cui coccinelle, sirfidi e crisope, che si nutrono di parassiti dannosi come gli afidi. Questa squadra naturale di disinfestatori aiuta a mantenere i meli sani riducendo la necessità di trattamenti chimici. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - La strategia naturale e low cost che può aiutare gli agricoltori a proteggere i meleti dai parassiti C’è unacompletamentee lowche puòglii loro frutteti di mele dall’attacco dei: piantare strisce di fiori selvatici. A dimostrarlo è stato uno studio condotto da un team dell’Università di Reading (Gran Bretagna), i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Agricultural Economics. I ricercatori hanno dimostrato che la presenza dei fiori ai margini dei frutteti può non solo ridurre la presenza dei, ma anche consentire aglidi risparmiare ogni anno all’incirca 3.500 euro all’ettaro.Le strisce di fiori potrebbero creare un habitat favorevole a un esercito di insetti utili, tra cui coccinelle, sirfidi e crisope, che si nutrono didannosi come gli afidi. Questa squadradi disinfestatori aiuta a mantenere i meli sani riducendo la necessità di trattamenti chimici. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

