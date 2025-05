La storia del Conclave nella Sistina dal 1492 ai giorni nostri

Quotidiano.net - La storia del Conclave nella Sistina, dal 1492 ai giorni nostri La storica dell'arte Francesca Parrilla racconta cosa e' cambiato dall'elezione di Alessandro VI Borgia 🔗 Quotidiano.net

Conclave, pausa di riflessione: cardinali a confronto sulle riforme di Bergoglio. Puljic: «Al voto in Sistina? Posso farcela» - Mentre si avvicina il Conclave, pausa di riflessione nella giornata del 1° maggio per i cardinali: niente congregazione generale. Nel pomeriggio invece si è tenuta la messa dei Novendiali... 🔗leggo.it

Caso Becciu sul Conclave: il Papa non mi ha escluso. Chaouqui: lo voleva nella Sistina - Il caso legato al cardinale Angelo Becciu scuote la Curia romana in vista dell'elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. "Non esiste alcun impedimento formale o giuridico alla mia presenza al Conclave tra gli elettori del nuovo Pontefice", ha ribadito ieri il prelato che ha annunciato la sua partenza per Roma. Quattro anni fa la nota con cui la Sala Stampa della Santa Sede annunciava l'accettazione della "rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato" di Becciu, formula curiale con cui in pratica il ... 🔗iltempo.it

Conclave, montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina - Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio" 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, tutto quello che (forse) non sapete sulla procedura per eleggere il Papa - Un rito antico, solenne, carico di simboli e mistero. Quando un Papa muore o rinuncia al pontificato, la Chiesa cattolica entra in uno dei suoi momenti ... 🔗panorama.it

Conclave, storia e regole rigide anche per i pasti - Perugia, Viterbo e la stessa Roma si contendono il primato del primo utilizzo di questa parola, diventata testimone perenne di quanto sia complesso eleggere un Pontefice ... 🔗corriere.it

Storia, attuazione e variabili del Conclave che dal 7 maggio elegge il Papa - È deciso: il prossimo 7 maggio si aprirà il Conclave che eleggerà il successore di papa Francesco, a dieci giorni dalla repentina scomparsa. Quanto durerà ... 🔗dazebaonews.it