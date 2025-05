La stella del tennis sceglie l’Italia | rivoluzione nello sport

l'Italia. Nata a Roma da padre americano, l'ex cestista Tyrone Grant, e madre italiana, Tyra ha scelto di giocare per la nazione in cui è cresciuta. Il suo nome è apparso con la bandiera tricolore nei giorni delle prequalificazioni degli Internazionali d'Italia, una dichiarazione d'intenti inequivocabile.Una Scelta di Cuore e StrategiaNonostante la mancanza di dichiarazioni ufficiali, la Wta ha già approvato il cambio di nazionalità per il torneo romano. Questo passaggio è stato accolto con entusiasmo da molti in Italia, mentre oltreoceano ha suscitato qualche perplessità. Con buoni risultati a livello giovanile e il numero 356 nella classifica Wta, Tyra è pronta a iniziare la sua carriera "adulta".

