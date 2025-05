La stagione balneare anticipa di sette giorni No a fumo e plastica confermati delivery e accesso ai quattro zampe

© Riminitoday.it - La stagione balneare anticipa di sette giorni. No a fumo e plastica, confermati delivery e accesso ai quattro zampe stagione balneare che anticipa i tempi e si apre ben sette giorni prima. Sono alcuni dei servizi e delle novità confermati. 🔗 Una spiaggia illuminata fino all’alba, con ampie distanze fra gli ombrelloni, dove poter cenare con la vista sul mare, ‘plastic free’ e ‘smoke free’. Ma soprattutto, unachei tempi e si apre benprima. Sono alcuni dei servizi e delle novità. 🔗 Riminitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

La stagione balneare anticipa di sette giorni. No a fumo e plastica, confermati delivery e accesso ai quattro zampe - Una spiaggia illuminata fino all’alba, con ampie distanze fra gli ombrelloni, dove poter cenare con la vista sul mare, ‘plastic free’ e ‘smoke free’. Ma soprattutto, una stagione balneare che anticipa i tempi e si apre ben sette giorni prima. Sono alcuni dei servizi e delle novità confermati... 🔗riminitoday.it

Le associazioni di categoria chiedono di sospendere l'ordinanza Balneare 2025: "Così stagione a rischio" - Prima la trattativa con la Regione e poi, nel caso, il ricorso al Tar. Queste le azioni annunciate, nella mattina di venerdì 14 marzo, dalle associazioni di categoria e in particolare da Fipe - Confcommercio, Fiba - Confesercenti, Assobalneari Italia, Cna, Sib (Sindacato italiano balneari) e da... 🔗ilpescara.it

Litorale Romano, stagione balneare 2025: si parte il 1° maggio (e dura più a lungo!) - Mentre la primavera sembra tardare ad arrivare, c’è chi sta già pensando all’estate e alle lunghe giornate da passare al mare. Manca sempre meno all’apertura del litorale romano che inizierà la stagione a partire dal 1° maggio. Litorale romano, tutti i dettagli sull’apertura 2025 Il litorale romano aprirà gli ombrelloni il 1° maggio fino al 30 ottobre, tempo permettendo. Qualche giorno fa è stata approvata in Giunta una memoria e Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure che servono per consentire l’inizio regolare della stagione e completare in modo ... 🔗funweek.it

Cosa riportano altre fonti

La stagione balneare anticipa di sette giorni. No a fumo e plastica, confermati delivery e accesso ai quattro zampe; Al via in anticipo la stagione balneare a Rimini, in spiaggia dal 17 maggio; Rimini. La stagione balneare parte con una settimana di anticipo. Illustrata al tavolo tecnico l’ordinanza 2025 che disciplina l’attività balneare dal 17 maggio al 21 settembre; Sansovini da record sui 150 metri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Stagione balenare 2025: dalla Pisana 3 milioni di euro per il litorale laziale - Tre milioni di euro per le spiagge del Lazio in vista della prossima stagione balneare 2025. A stanziarli la Giunta Regionale su proposta della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico ... 🔗ilfaroonline.it

Bibione anticipa l’estate: spiagge aperte, turismo in crescita e eventi al via prima della stagione balneare - Bibione anticipa la stagione estiva con spiagge già accessibili, strutture ricettive pronte e un calendario ricco di eventi sportivi e culturali che attraggono turisti da tutta Europa. 🔗gaeta.it

Stagione balneare più lunga di un mese a Ostia ma questi quattro stabilimenti non apriranno - La stagione balneare 2025 sul Litorale romano inizierà ufficialmente ... con le aggiudicazioni previste nelle prossime settimane. Come anticipato in questo articolo, nel frattempo, per assicurare un ... 🔗canaledieci.it