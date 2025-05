La squadra di fuorisede che ha vinto due campionati di fila | la storia di Comala FC tra sport e impegno sociale

squadra di fuorisede che ha vinto due campionati di fila: la storia di Comala FC, una bella favola di sport e di attivismo fatta di inclusione, appartenenza e fratellanza. 🔗 Ladiche haduedi: ladiFC, una bella favola die di attivismo fatta di inclusione, appartenenza e fratellanza. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bayern Inter, Benitez: «Inzaghi ha una qualità straordinaria ma sa che al ritorno può succedere questa cosa. Dopo il pari di Muller una squadra normale non avrebbe vinto» - Le parole di Rafa Benitez sulla vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco: «Dopo il pari di Muller una squadra normale non avrebbe vinto» Rafa Benitez ha vinto la Champions League nel 2005 guidando il Liverpool contro il Milan. Oggi ragiona sull’altra squadra della città e lo fa su La Gazzetta dello Sport, in veste di […] 🔗calcionews24.com

Dimarco: «Quando ha vinto al Milan lo scudetto feci questo alla squadra. Sulla finale di Champions dell’Inter…» - Federico Dimarco, esterno e capitano dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Rivista Undici. Ecco le parole Federico Dimarco, in una bella intervista rilasciata a Rivista Undici, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’Inter. SCUDETTO PERSO ALL’ULTIMA GIORNATA – «Cosa ho provato? Ovviamente una grande tristezza, perché al di là dei meriti del Milan quell’anno ci siamo complicati la vita […] 🔗calcionews24.com

Torino, Cairo: "Compensata la sfortuna di Bologna. Vinto contro un Milan che ha una squadra importante" - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato all`Ansa al termine della partita vinta contro il Milan commentando sia i tre punti ottenuti,... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

La squadra di fuorisede che ha vinto due campionati di fila: la storia di Comala FC, tra sport e impegno sociale; L’Aquila fa squadra; Il miracolo del St.Ambroeus, la squadra dove nessuno è straniero. Anche senza permesso di soggiorno; Campana calciatore...fuori sede: Scendo da Milano per riportare il mio paese in Prima Categoria. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Virgili su Sarri: “Alla Juve ha vinto con la squadra peggiore” - Intanto ecco i convocati della Juve<<< L'articolo Virgili su Sarri: “Alla Juve ha vinto con la squadra peggiore” proviene da JuveNews.eu. 🔗msn.com

La squadra under 19 della Futsal Sangiovannese ha vinto il campionato con un turno d’anticipo - La squadra under 19 della Futsal Sangiovannese, battendo 6-4 i parietà Pontedera (doppietta di Riillo e Nocentini, a segno anche Venuti e Pugliese) ha vinto il campionato con un turno d’anticipo. La ... 🔗valdarnopost.it