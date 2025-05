La speranza filo rosso della festa del Perdono | il messaggio dell' arcivescovo Cipollone

della festa del Perdono di San Tommaso, compatrono della diocesi di Lanciano-Ortona che viene celebrato la prima domenica di maggio. Domani, alle ore 19, ci sarà la ricezione da parte dell'arcivescovo Cipollone delle chiavi d'argento con.

