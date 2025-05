La spada di Damocle dei dazi sull’export in Usa del vino made in Italy | confronto a Washington

Il ristorante Cafe Milano, nel cuore di Washington, ha ospitato l'evento "Inside Italian Wine's Next Move in America": "una tavola rotonda – si legge nella nota dell'agenzia Italpress – che ha unito le voci più importanti per quanto riguarda il commercio del vino negli Stati Uniti, diventando anche una buona occasione per rivenditori, importatori e distributori di condividere le loro esperienze e parlare apertamente delle attuali condizioni di mercato". Presenti all'evento il presidente di Veronafiere Federico Bucolo, il direttore generale di Veronafiere Adolfo Rebughini e il presidente di Italian Trade Agency Matteo Zoppas, che insieme ad altri importanti esperti del settore hanno parlato delle attuali condizioni di mercato, con l'obiettivo di promuovere un dialogo sulle attuali condizioni di mercato in cui l'ombra dei dazi rende necessaria una ulteriore valorizzazione del marchio made in Italy nel mondo e della partnership tra Italia e Stati Uniti.

Cosa riportano altre fonti

I dazi rischiano di abbattersi sull'agroalimentare italiano: tra le province più esposte c'è Catanzaro - I nuovi dazi colpiscono duro sull'agroalimentre italiano: le nuove tariffe metterebbero a rischio una provincia su cinque e le più colpite in termini assoluti sono Salerno, Milano e Cuneo. Tra le più fragili anche Grosseto, Sassari e Nuoro. Tutti territori con grandi export di olio d’oliva, pecorino romano, vino, formaggi, prosciutti, bevande alcoliche, ma anche di ortofrutta lavorata e conservata. 🔗feedpress.me

I dazi statunitensi sull’elettronica torneranno tra un mese o due - Venerdì Trump aveva escluso l’hi-tech dai dazi reciproci, ora sembra che torneranno tra un mese o due, parola del Segretario al Commercio statunitense che li definisce “dazi settoriali”, e che fanno storia a sé... Leggi tutto 🔗dday.it

Giorgia Meloni discute i dazi USA e le ripercussioni sull'economia italiana - Nella riunione a Palazzo Chigi "per un approfondimento sul tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti e le possibili implicazioni per l'economia italiana", i ministri "hanno illustrato" alla premier Giorgia Meloni "le diverse ipotesi allo studio per sostenere le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese. Proposte che saranno al centro del confronto con le categorie produttive, in programma per domani". 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

I dazi di Trump cambiano la geografia del cargo aereo - La guerra commerciale sta rivoluzionando le rotte globali, con i beni cinesi dell’e-commerce pronti a gettarsi su nuovi mercati, Europa in testa ... 🔗ilsole24ore.com

Missione Usa oltre i dazi: il Piemonte vola a Detroit a caccia di intese sull’auto - «Vogliamo parlare con la casa giapponese che ha un’importante presenza e che rappresenta per noi una grande opportunità: continuiamo a essere alla ricerca di un secondo produttore, oltre a Stellantis» ... 🔗informazione.it

Stanzini (Banca Aletti): dazi sul tech? Come ricalibrare i portafogli - Stanzini: “È una buona occasione per riposizionarsi e virare sui titoli ad alto dividendo e titoli di settori difensivi” ... 🔗we-wealth.com