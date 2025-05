La Savino Del Bene alla Final Four di Champions | gara fa brividi con VakifBank Istanbul

SCANDICCI – Appuntamento con la storia per la pallavolo femminile fiorentina. Un momento storico, appunto per la Savino Del Bene Volley, che domani (3 maggio) scenderà in campo per la sua prima storica semifinale di Champions League. La squadra guidata da coach Marco Gaspari ha raggiunto la Final Four di Istanbul al termine di un percorso perfetto, vincendo tutte le partite della Pool E e il successivo doppio confronto dei quarti di finale, senza concedere neanche un set alle avversarie. Ora però il livello di competizione cresce: di fronte alla Savino Del Bene Volley si presenta il VakifBank Istanbul, club dalla grande tradizione europea e che ha appena vinto il campionato turco. Appuntamento alla Ülker Sports Arena alle 19 turche (18 italiane). Sono due le atlete della Savino Del Bene Volley ad aver vestito i colori del VakifBank Istanbul.

Champions League, la Savino Del Bene Scandicci espugna di gran carriera Lodz e vede la final four - Molto spesso la vetrina europea può rappresentare un toccasana per smaltire le delusioni del campionato. A beneficiarne sicuramente la Savino Del Bene Scandicci, che ha compiuto un passo significativo verso la storia. Mai fino a questo momento la squadra biancoblù ha raggiunto la final four... 🔗firenzetoday.it

Champions, esame di polacco per la Savino Del Bene prima della final four - La Savino Del Bene Scandicci si è goduta comoda in poltrona i playoff della Champions League. Questo privilegio è giunto per effetto del primato ottenuto nella fase a gironi, per giunta con sei vittorie su sei. Nella giornata odierna tuttavia le biancoblù hanno conosciuto la loro rivale nei... 🔗firenzetoday.it

Champions League, la prima volta della Savino Del Bene: il 3-0 al Lodz vale la final four - La favola può continuare. La Savino Del Bene Scandicci, che era di fatto in una botte di ferro dopo il netto successo dell'andata, può festeggiare un traguardo storico. Con analogo punteggio le biancoblù hanno sconfitto a Palazzo Wanny il Budowlani Lodz accedendo in grande stile alla final... 🔗firenzetoday.it

La Savino Del Bene alla Final Four di Champions: gara fa brividi con VakifBank Istanbul - Un momento storico, appunto per la Savino Del Bene Volley, che domani (3 maggio) scenderà in campo per la sua prima storica semifinale di Champions League. La squadra guidata da coach Marco Gaspari ha ... 🔗msn.com

Volley A1 femminile, la Savino Del Bene Scandicci protagonista per la prima volta a Tuttofood 2025 - In attesa della Champions una delegazione della squadra biancoblù sarà presente a questa manifestazione. Testimonial d'eccezione Linda Nwakalor ... 🔗firenzetoday.it

Volley, a Istanbul le Final Four di Champions: prima storica volta per Scandicci - E' pronta ad accendersi la Final Four di Champions League di volley femminile, con la prima storica partecipazione della Savino Del Bene Scandicci. Semifinali e finale si giocheranno sabato 3 e ... 🔗055firenze.it