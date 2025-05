La Santa sede risarcisca il broker la sentenza su Becciu fa tremare il Vaticano

Ilgiornale.it - "La Santa sede risarcisca il broker", la sentenza su Becciu fa tremare il Vaticano Il tribunale londinese condanna la Chiesa a pagare 1,5 milioni di spese legali. Sbugiardato il Promotore di Giustizia Diddi, accusato da tutti i legali del processo sui fondi vaticani di aver nascosto delle prove 🔗 Ilgiornale.it

Papa Francesco, "il quadro resta complesso": cosa non spiega l'ultimo aggiornamento della Santa Sede - La Santa Sede ha aggiornato nella serata di martedì 11 marzo sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice rimane in condizioni stabili con "lievi miglioramenti in un quadro complesso". Il comunicato conferma che Francesco ha proseguito la terapia farmacologica e che nella giornata odierna ha ricevuto la somministrazione di ossigeno con i naselli ad alto flusso. 🔗liberoquotidiano.it

Papa Francesco, Santa Sede: “Continua terapia. Piccola festa con sanitari per celebrare il Pontificato” - Piccola festa per Papa Francesco in ospedale questo pomeriggio al Gemelli. Come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede il personale del nosocomio romano ha organizzato un piccolo momento con una torta con le candeline per il Pontefice che oggi celebra 12 anni dall’elezione al Soglio Pontificio. Nel pomeriggio, inoltre, il Papa ha seguito gli esercizi spirituali in collegamento, ha pregato e meditato. 🔗lapresse.it

Papa, Santa Sede “La notte è trascorsa bene”. Rosari tutte le sere a San Pietro - ROMA (ITALPRESS) – “La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito”. Lo rende noto la sala stampa vaticana. “Da questa sera, i Cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre. La preghiera, oggi, sarà presieduta da Sua Eminenza il Card. 🔗unlimitednews.it

