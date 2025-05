La Salute Vien Mangiando – Una ricetta gustosa con fave e cicoria

La Salute Vien Mangiando – Un involtino gustoso e nutriente - ROMA (ITALPRESS) – Un involtino di tacchino alle erbette. Una ricetta semplice ma anche stimolante per una cena leggera e gustosa. A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata di La Salute Vien Mangiando. sat/azn Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

La Salute Vien Mangiando – Polpettine leggere di tacchino e rucola - ROMA (ITALPRESS) – Fesa di tacchino, rucola, uova e limone per delle polpette leggere e gustose, adatte a chi è a dieta, da accompagnare con un’insalata di radicchio, belga o valeriana. Una ricetta a base di carne bianca, saporita e ricca di gusto. A raccontarla è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata di La Salute Vien Mangiando. sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

La Salute Vien Mangiando – Un secondo leggero e nutriente - ROMA (ITALPRESS) – Un secondo piatto leggero, digeribile e ricco di sapore: le polpettine di vitello al profumo di salvia sono perfette per chi vuole mangiare con gusto senza appesantirsi. Scopri come prepararle in pochi minuti con ingredienti semplici e accompagnarle con le verdure di stagione. Ad illustrarne la ricetta è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata di La Salute Vien Mangiando. 🔗unlimitednews.it

