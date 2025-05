La ruspa elettrica che si guida da remoto

Wired.it - La ruspa elettrica che si guida da remoto CNH Impact è un mezzo silenzioso e a propulsione pulita, che può essere manovrato anche da operatori con disabilità 🔗 Wired.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torino accelera sulla mobilità elettrica: nuove linee guida per le stazioni di ricarica - Torino compie un passo avanti verso un futuro più sostenibile e accessibile, con nuove direttive per l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico. La Giunta Comunale, su proposta dell'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, ha approvato questa mattina una... 🔗torinotoday.it

Manutenzione di una sigaretta elettronica: guida pratica per la pulizia e la cura del dispositivo - Una sigaretta elettronica, così come qualsiasi dispositivo soggetto a un uso quotidiano, necessita di una manutenzione regolare per funzionare correttamente nel tempo. Una pulizia attenta, infatti, non solo preserva la qualità dell’esperienza di svapo, ma contribuisce anche a prolungarne la vita utile e a prevenire malfunzionamenti. Perché è importante mantenere pulita la sigaretta elettronica Mantenere pulita la sigaretta elettronica non è solo una buona abitudine: è un passaggio essenziale per garantirne il corretto funzionamento. 🔗laprimapagina.it

Coachella 2025: la guida al festival musicale più iconico - È arrivata la stagione del Coachella, uno dei festival musicali più conosciuti al mondo che si svolge nel cuore del deserto statunitense. Artisti internazionali, ospiti provenienti da tutto il mondo, moltissimi vip (anche nel pubblico) e divertimento assicurato sono all’ordine del giorno per quella che è una delle manifestazioni musicali più iconiche di sempre. La storia del Coachella Il Festival ideato nel 1999 serviva a rilanciare la musica alternative e rock. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

La ruspa che si guida da remoto. 🔗Ne parlano su altre fonti