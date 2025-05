La rivelazione di Anna Foglietta | Ho fermato il set perché un macchinista fotografava il seno delle attrici di nascosto – Il video

Anna Foglietta ha rivelato un episodio grave e sgradevole avvenuto su un set cinematografico. «Mi è capitato su un set e ho denunciato tutto», ha premesso Foglietta per poi rivelare che un giorno si è accorta che un macchinista stava riprendendo di nascosto le parti intime delle attrici impegnate in scene altrettanto intime. «Io recitavo con un’attrice in déshabillé e vedevo che questo macchinista inquadrava le gambe. Sono andata subito a dirlo all’aiuto regia». Ma ciò che sembrava una segnalazione isolata si è poi rivelato l’inizio di qualcosa di più grave. Visualizza questo post su Instagram L’espulsione del macchinistaIl giorno successivo, la situazione è degenerata. 🔗 Nel corso dell’ultimo episodio del podcast Passa dal BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, l’attriceha rivelato un episodio grave e sgradevole avvenuto su un set cinematografico. «Mi è capitato su un set e ho denunciato tutto», ha premessoper poi rivelare che un giorno si è accorta che unstava riprendendo dile parti intimeimpegnate in scene altrettanto intime. «Io recitavo con un’attrice in déshabillé e vedevo che questoinquadrava le gambe. Sono andata subito a dirlo all’aiuto regia». Ma ciò che sembrava una segnalazione isolata si è poi rivelato l’inizio di qualcosa di più grave. Visualizza questo post su Instagram L’espulsione delIl giorno successivo, la situazione è degenerata. 🔗 Open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anna Foglietta rompe il tabù della maternità felice: “Ho paura per i miei figli” - In una lunga conversazione con La Repubblica, Anna Foglietta ha tracciato un ritratto intimo e lucido della genitorialità contemporanea. L’attrice ha scelto di esporsi su un terreno ancora poco esplorato dal dibattito pubblico: quello della maternità non idealizzata. “Ho paura per i miei figli”, ha detto, rompendo la retorica che vuole le madri sempre serene, soddisfatte e sicure. Una dichiarazione che colpisce per la sua onestà e che racconta il disagio di un’intera generazione di genitori. 🔗dilei.it

Anna Laura Orrico, la rivelazione in Aula della deputata M5S: “Da giovane sono stata vittima di violenza” - Momenti di forte emozione si sono vissuti nell’aula di Montecitorio quando la deputata del M5s, Anna Laura Orrico, chiedendo l’approvazione di un emendamento delle opposizioni sul ddl intercettazioni per escludere i reati del Codice Rosso dalla stretta prevista dalla proposta in discussione, ha fatto una rivelazione scioccante. L’emendamento è stato poi bocciato dall’Aula.Leggi anche: Roma, ragazza di 15 anni violentata due volte da due coetanei Il racconto di Anna Laura Orrico “Da giovane sono stata vittima di violenza. 🔗thesocialpost.it

“Ho visto Shaggy suonare la batteria col pisello. Lui ci provava con tutte a una festa organizzata dal Festivalbar”: la rivelazione di Alessandro Cattelan - “Ho visto il rapper Shaggy suonare la batteria col pisello”. È un aneddoto stracult quello che Alessandro Cattelan racconta nell’ultima puntata di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, nella quale intervista Paola Iezzi. La chiacchierata spazia come sempre tra tanti temi, dagli esordi di Paola e Chiara alla crisi (personale e artistica) delle sorelle Iezzi, dai Sanremo a quella volta che hanno aperto il concerto di Michael Jackson, passando per alcuni aspetti più privati. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

La rivelazione di Anna Foglietta: «Ho fermato il set perché un macchinista fotografava il seno delle attrici di nascosto» - Il video; La Volta Buona, Fausto Leali choc: Anna Oxa? Ho avuto una sbandata per lei, poi arriva la gaffe della Balivo; Auguri a Miguel Bosé e Anna Foglietta (ma non solo); Anna Foglietta: Io vittima di sessismo: ero ferita e vulnerabile. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anna Foglietta choc: “Sul set un macchinista fotografava un’attrice a seno scoperto”/ “Ho fatto la matta…” - Anna Foglietta: “Ho fermato le riprese, non potevo permetterlo…”, il racconto choc dell’attrice ospite di Gianluca Gazzoli a BSMT. 🔗ilsussidiario.net

Anna Foglietta ferma il set e denuncia un macchinista: «Un porco, fingeva di sistemare le luci ma fotografava il seno a un'attrice» - Le cose possono cambiare, ma solo se si trova il coraggio di parlare. È una verità che Anna Foglietta conosce bene: l'ha vissuta sulla propria pelle e ha scelto, per la prima ... 🔗msn.com

“Faceva finta di sistemare le luci, ma le fotografava il seno”: Anna Foglietta ha fermato il set e denunciato tutto - Anna Foglietta ha fermato un set e ha denunciato un macchinista che fotografava di nascosto un'attrice: "Il corpo della donna è sempre oggettificato ... 🔗fanpage.it