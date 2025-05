La rimozione di Mike Waltz dal ruolo di consigliere per la Sicurezza nazionale

Mike Waltz non è più il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La stampa americana ritiene che il presidente abbia preso questa decisione per via del coinvolgimento di Waltz all’interno del cosiddetto “chatgate”.È stato lui, infatti, ad aggiungere per errore il giornalista Jeffrey Goldberg – direttore dell’Atlantic – all’interno della chat riservata in cui diversi funzionari dell’amministrazione Trump stavano parlando di delicati piani militari in Yemen contro i ribelli Houthi. “The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans”, è il titolo dell’articolo con cui Goldberg, il 24 marzo di quest’anno, ha raccontato un’esperienza surreale che ha sconvolto l’intera Casa Bianca. 🔗 Linkiesta.it - La rimozione di Mike Waltz dal ruolo di consigliere per la Sicurezza nazionale Dopo i rumors giornalistici, è arrivata la conferma via Truth da parte di Donald Trump:non è più ilper ladegli Stati Uniti. La stampa americana ritiene che il presidente abbia preso questa decisione per via del coinvolgimento diall’interno del cosiddetto “chatgate”.È stato lui, infatti, ad aggiungere per errore il giornalista Jeffrey Goldberg – direttore dell’Atlantic – all’interno della chat riservata in cui diversi funzionari dell’amministrazione Trump stavano parlando di delicati piani militari in Yemen contro i ribelli Houthi. “The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans”, è il titolo dell’articolo con cui Goldberg, il 24 marzo di quest’anno, ha raccontato un’esperienza surreale che ha sconvolto l’intera Casa Bianca. 🔗 Linkiesta.it

Trump conferma fiducia in Mike Waltz dopo incidente con The Atlantic - Donald Trump continua ad avere la "massima fiducia" nel consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dopo che il direttore di The Atlantic è stato invitato per errore in una chat di Signal sui piani di attacco Usa contro gli Houthi. "Come ha affermato il presidente Trump, gli attacchi contro gli Houthi sono stati altamente efficaci e di successo. Il presidente continua ad avere la massima fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz", ha affermato Leavitt. 🔗quotidiano.net

Chatgate, consigliere per la sicurezza Mike Waltz usava Gmail per comunicazioni governative, inviate posizioni militari e informazioni su armi - Il consigliere per la sicurezza Usa Mike Waltz ha utilizzato la casella di posta elettronica Gmail per comunicazioni relative a posizioni militari e informazioni su armi Prosegue lo “scandalo Chatgate”. Il consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, Mike Waltz, avrebbe utilizzato Gmail pe 🔗ilgiornaleditalia.it

