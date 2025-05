La ricerca ribalta gli stereotipi | le donne single sarebbero anche più soddisfatte della propria vita sessuale

single per scelta e con soddisfazione. Uno studio condotto dall’Università di Toronto ha ribaltato uno degli stereotipi più radicati: l’idea che gli uomini single siano più appagati rispetto alle donne. I ricercatori, analizzando i dati di oltre 5.900 partecipanti, hanno scoperto che le donne single, soprattutto sopra i 30 anni, mostrano livelli di benessere più elevati rispetto agli uomini nella stessa situazione. In particolare, sono più soddisfatte della qualità della loro vita, della propria autonomia emotiva e della loro vita sessuale. Al contrario, molti uomini single riportano insoddisfazione, solitudine e un desiderio più marcato di trovare un partner. vita da single, la paura dietro al vivere da sole guarda le foto Più autonomia per le donne single, più fragilità per gli uominiSecondo lo studio, gli uomini fanno più fatica a gestire la solitudine e risentono maggiormente della pressione sociale legata alla mascolinità tradizionale. 🔗 Iodonna.it - La ricerca ribalta gli stereotipi: le donne single sarebbero anche più soddisfatte della propria vita sessuale. per scelta e con soddisfazione. Uno studio condotto dall’Università di Toronto hato uno deglipiù radicati: l’idea che gli uominisiano più appagati rispetto alle. Itori, analizzando i dati di oltre 5.900 partecipanti, hanno scoperto che le, soprattutto sopra i 30 anni, mostrano livelli di benessere più elevati rispetto agli uomini nella stessa situazione. In particolare, sono piùqualitàloroautonomia emotiva eloro. Al contrario, molti uominiriportano insoddisfazione, solitudine e un desiderio più marcato di trovare un partner.da, la paura dietro al vivere da sole guarda le foto Più autonomia per le, più fragilità per gli uominiSecondo lo studio, gli uomini fanno più fatica a gestire la solitudine e risentono maggiormentepressione sociale legata alla mascolinità tradizionale. 🔗 Iodonna.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A poco meno di un anno da Milano Cortina 2026, la mostra di Fondazione Bracco propone 20 ritratti di grandi donne di sport italiane. Mentre una ricerca sulla rappresentazione del femminile a Parigi 2024 ci invita a fare (ancora) meglio - Da Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, a Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni. Da Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, alla giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. Sono alcune delle 20 donne ritratte dal fotografo Gerald Bruneau, protagoniste della mostra Una vita per lo sport. 🔗iodonna.it

Georgia Mos contro gli stereotipi: “Donne dj? Siamo in minoranza, ma la musica non ha genere” - (Adnkronos) – Conduttrice, ballerina, performer completa e poliedrica. Giorgia Moschini, in arte Georgia Mos, è una dj e producer di fama internazionale. Il 2024 è stato un anno pieno di soddisfazioni professionali: Georgia è stata una delle prime donne a suonare allo Stadio Olimpico Grande Torino. E, inoltre, è stata l’unica donna italiana a coprire […] 🔗periodicodaily.com

Stereotipi di genere, come la ricerca aumenta la consapevolezza della violenza economica - Bergamo. Milano, Parigi, Roma e infine Bergamo. È il percorso accademico di Simona Mandile, 28enne di Saronno, approdata in UniBg per la ricerca post dottorato e protagonista del quarto episodio de “Il vivaio della ricerca”. Dopo la triennale in Scienze economiche in Cattolica e la magistrale in Development Economics alla Sorbona, nella capitale (a Tor Vergata, ndr) ha svolto un dottorato nell’ambito dell’economia applicata, iniziando a confrontarsi con i suoi interessi più grandi: le dinamiche culturali e sociali dietro alla violenza di genere e l’impatto dei social media sulla salute ... 🔗bergamonews.it

Se ne parla anche su altri siti

Le donne single sono più felici degli uomini: lo studio che ribalta gli stereotipi; Sport, calcio, donne e stereotipi, a che punto siamo? L'analisi di Stefania Lorenzini; Lotteria degli stereotipi, il teatro che parla delle donne: occasione di riflessione collettiva; Gli uomini sul lavoro sono vittime delle loro stesse emozioni e le donne no. Harvard sfata un vecchio (e dannoso) mito. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Le donne della resistenza si liberano dagli stereotipi - La lotta dalla liberazione dal nazi fascismo è stata anche una lotta contro un’ideologia dittatoriale che le donne avvertivano più degli uomini, come differenza e gap di genere ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Stereotipi di genere e violenza contro lo donne: se ne parla in Contrada - il tema assai attuale degli stereotipi di genere, della prevenzione e del contrasto a ogni forma di violenza, soprattutto quella contro le donne. Sono quelli organizzati per il prossimo venerdì 11 ... 🔗radiosienatv.it

La grande battaglia delle donne per emanciparsi dallo stereotipo della casalinga - Una storia di donne, di appetiti e di emancipazione in un oggetto quotidiano (Corbaccio, 2025). Attraverso una panoramica di cene, piatti, tavole, Annabelle Hirsch ci racconta la storia di ... 🔗gamberorosso.it