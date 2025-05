La protesta dei lavoratori di Mc Donald’s E cosa c’entra Achille Lauro

I lavoratori di Mc Donald's di tutta Italia sono in protesta. "Chiediamo una cosa semplice: il primo contratto integrativo unitario aziendale" hanno fatto sapere i sindacati di categoria. Lo sciopero dei lavoratori Mc Donald's: Il 18 aprile scorso i dipendenti del colosso americano hanno

“Caro Achille Lauro, hai sempre dato voce a chi non ce l’ha. Ascolta perché noi lavoratori Mc Donald’s scioperiamo”: l’appello del sindacato Uiltucs Roma e Lazio - “Hai sempre dato voce a chi voce non ha, hai fatto della libertà un simbolo e del riscatto una bandiera“. Così in una lettera aperta il sindacato Uiltucs Roma e Lazio si rivolge ad Achille Lauro, testimonial negli spot di McDonald’s, per sensibilizzarlo sui motivi dello sciopero dei lavoratori dei punti vendita italiani del fast food. “Non per un capriccio – scrivono i sindacalisti nel documento che esordisce con ‘Caro Achille’ -. 🔗ilfattoquotidiano.it

