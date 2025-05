La proprietaria grida e mette i ladri in fuga | falliscono due colpi in pieno giorno

Falliscono due colpi in poche ore: i ladri di appartamento hanno provato a entrare all'interno di due case in via Diodoro Siculo, nei pressi dell'ex ospedale. Entrambi i colpi sono falliti, forse per ragioni diverse. In un caso è stata la proprietaria dell'appartamento a sentire rumore e.

Vede i ladri dalla finestra del bagno e li mette in fuga urlando - I ladri tentano di entrare nel condominio, ma un residente si accorge dei movimento dei malintenzionati dalla finestra del bagno e dà l’allarme. È accaduto a Perugia, in un condominio di via Settevalli, la scorsa sera. Un condomino era in bagno quando dalla finestra si è accorto di alcune... 🔗perugiatoday.it

Vicenza, ladri tentano assalto a gioielleria Zancan, il proprietario spara col fucile e li mette in fuga: "Sono stanco mi sono difeso, erano in dieci" - VIDEO - L'attività di Robertino Zancan, è la stessa che dieci anni fa aveva subito un'altra rapina, quella in cui venne coinvolto il benzinaio Graziano Stacchio A Ponte di Nanto, in provincia di Vicenza, un gruppo di 10 ladri avrebbe tentato l'assalto alla gioielleria di Robertino Zancan; il propriet 🔗ilgiornaleditalia.it

Colleferro, mette le telecamere in un bar senza autorizzazione. Denunciata la proprietaria - Proseguono senza soste i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, in collaborazione con i colleghi del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, volti a contrastare ogni forma di illegalità e a garantire ai giovani un sano divertimento... 🔗frosinonetoday.it

