La Promessa anticipazioni settimanali dal 3 al 9 maggio 2025 | Jana rivela la sua vera identità a Manuel

Jana confesserà a Manuel che il suo nome è in realtà Mariana, e che l'uomo responsabile della morte di Dolores e del rapimento di Curro si troverà ancora a La Promessa. La giovane donna dirà al marchesino di essere giunta alla tenuta per scoprire chi aveva eliminato sua madre e rapito suo fratello. La prova di quanto afferma sarebbe un anello con lo stemma di famiglia che Jana ricorderà di aver visto bene al momento dell'agguato. Proseguirà dicendo che si tratterà proprio dello stesso anello lasciato in eredità a Manuel.

