Amica.it - La principessa Charlotte compie 10 anni… da sorellona: è sempre più importante nella vita di Louis

Oggi è grande festafamiglia di William e Kate Middleton. La loro secondogenita, la, infatti, dieci anni. Un traguardoper la piccola. Costretta a vivere all’ombra del fratello George ma, secondo gli esperti, punto di riferimento fondamentale per. Quel che latoglie da un lato, lo ridà da un altro. E se laè nata con una “condanna” sulla testa, quella di essere uno spare – una riserva, ruolo non facile, come insegna il principe Harry – dall’altro ha ricevuto un dono. Quello di esserepiù il modello di riferimento per il principepiù maturo.Lo scorso 23 aprile il principeha compiuto 7 anni. 🔗 Amica.it