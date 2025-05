La premier Meloni già pregusta il bis | Mi piacerebbe ripresentarmi agli elettori dicendo di aver mantenuto le promesse

Meloni , a metà legislatura, guarda già al futuro: «Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto», ha dichiarato in un’intervista a AdnKronos , dopo un Primo maggio segnato dalle critiche delle opposizioni sul lavoro. «Continua. 🔗 Feedpress.me - La premier Meloni già pregusta il bis: “Mi piacerebbe ripresentarmi agli elettori dicendo di aver mantenuto le promesse” Giorgia, a metà legislatura, guarda già al futuro: «Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentarela cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto», ha dichiarato in un’intervista a AdnKronos , dopo un Primo maggio segnato dalle critiche delle opposizioni sul lavoro. «Continua. 🔗 Feedpress.me

Se ne parla anche su altri siti

«Basta giochetti con Putin. Sta cercando di rinviare la tregua». Il premier britannico Starmer riunisce i leader «volenterosi». Presente Meloni - Il premier britannico Keir Starmer ha rinnovato l’impegno del Regno Unito per la sicurezza dell’Ucraina e ha chiesto nuove «pressioni» sul presidente russo Vladimir Putin per costringerlo ad abbandonare «i giochetti sul piano di Trump» e a impegnarsi seriamente per la pace. Starmer ha organizzato un incontro con la «coalizione dei volenterosi a guida anglo-francese» per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un’eventuale pace con la Russia. 🔗open.online

Giorgia Meloni torna a Torino: il programma della giornata e cosa farà la premier in visita - Giorgia Meloni torna a Torino. Domani, venerdì 14 marzo 2025, la premier è attesa nel Capoluogo per una visita istituzionale. Il programma L’arrivo è previsto alle 12,30, quando Meloni visiterà lo Space Park di Argotec, a San Mauro Torinese. Realizzato con un investimento di circa 25... 🔗torinotoday.it

“Mandare un bacio a Meloni? Sono coerente col mio percorso. Lo mando a te”: Giorgia glissa sulla domanda di Lucci sulla premier - “Mando un bacio a te, tiè”. In conferenza stampa a Sanremo Giorgia risponde così a Enrico Lucci che la invita a mandare un bacio a Giorgia Meloni. L’inviato di “Striscia la notizia” ricorda quando la cantante pubblicò sui social il meme: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c… a nessuno” ironizzando sul discorso virale della premier (il tormentone “Io sono Giorgia”, ndr). L’artista, tra le favorite per la vittoria finale al Festival, replica: “Ripostai quel meme e pensavo che ne avremmo riso tutti, invece ho visto che non è stato accolto bene. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

La premier Meloni già pregusta il bis: “Mi piacerebbe ripresentarmi agli elettori dicendo di ave; Giorgia Meloni esulta, pregusta aria di governo: “Io sono pronta, la storia ci ha dato ragione”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La premier Meloni già pregusta il bis: “Mi piacerebbe ripresentarmi agli elettori dicendo di aver mantenuto le promesse” - Giorgia Meloni , a metà legislatura, guarda già al futuro: «Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori ... 🔗msn.com

Giorgia Meloni, Giambruno in vacanza con la premier? Relax nel Brindisino (bis) con la figlia Ginevra e gli amici - Squadra che vince non si cambia, nemmeno d'estate: ad agosto la premier Giorgia Meloni, potrebbe tornare in Puglia, con lo stesso gruppo dell'anno scorso. Chi sarà con lei? Il sottosegretario ... 🔗msn.com

Meloni da Trump, orari, programma e cosa si diranno: l'alloggio della premier, il pranzo alla Casa Bianca, poi il bilaterale - La premier Meloni è atterrata a Washington, dove oggi incontrerà Trump. Martedì sera nuovo colloquio telefonico con la presidente Ue von der Leyen. Le due leader «hanno coordinato la visita ... 🔗ilmessaggero.it