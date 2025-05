La polizia stradale dona 4 bici elettriche di provenienza illecita a due associazioni

biciclette elettriche di provenienza illecita sequestrate a un uomo di 47 anni di nazionalità straniera e residente in provincia sono state donate a due associazioni del territorio dalla polizia stradale. Il tutto deriva da un'attività di indagine, finalizzata alla repressione di.

