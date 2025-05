La polizia di Istanbul ha arrestato circa quattrocento persone | stavano manifestando per il Primo Maggio

polizia turca ha ammanettato quasi quattrocento persone, accusate di aver tentato di scavalcare i blocchi che impedivano ai manifestanti di raggiungere piazza Taksim, la più famosa di Istanbul, uno dei luoghi simbolo delle proteste che infiammano il Paese. Per le strade della città erano in corso cortei in occasione del Primo Maggio. Mercoledì altri cento cittadini erano stati fermati, mentre le forze dell'ordine avevano bloccato metro, autobus e traghetti.Secondo un comunicato rilasciato dalle autorità cittadine, le persone arrestate per aver partecipato alle manifestazioni non autorizzate sono state trecentottantadue, a fronte di cinquantaduemila agenti di polizia schierati per le operazioni di sicurezza. Le proteste per il Primo Maggio e per il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul Già nel 2022, le forze dell'ordine avevano ammanettato oltre cento manifestanti, che sfilavano contro l'aumento dell'inflazione e del costo della vita, domandando un incremento del salario minimo.

