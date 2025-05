La peste suina assedia Genova in testa alla classifica con 270 casi

L'ultima rilevazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale rileva un ulteriore aumento dei casi tra Piemonte, Liguria e Val D'Aosta

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In arrivo i pagamenti per i danni indiretti da Peste Suina Africana - Confagricoltura Piacenza rende noto che è stata emanata il 25 febbraio l’attesa circolare Agea indicante le modalità di attuazione del decreto Masaf (N. 77412 del 19 febbraio 2025) che stanzia 10 milioni di euro di intervento a sostegno delle aziende suinicole che hanno subito danni indiretti a... 🔗ilpiacenza.it

Parco del Ticino, più controlli per contrastare la peste suina - L’allarme per la diffusione della peste suina africana tra i cinghiali del Parco del Ticino continua a destare preoccupazione. Già a gennaio la situazione aveva portato alla chiusura di un varco di ingresso nell’area protetta a Bernate Ticino. In questi giorni il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha incontrato il direttore generale di Ats Città Metropolitana, Walter Bergamaschi, il direttore del Parco del Ticino, Claudio De Paola, e il sub commissario Mario Chiari, incaricato del contenimento della peste suina africana, per discutere le misure di controllo e le strategie necessarie a ... 🔗ilgiorno.it

Peste suina africana: Cosimo Paladini dell’Ausl di Parma nominato sub commissario nazionale - Cosimo Paladini, direttore del servizio veterinario di Sanità animale del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma è stato nominato sub-commissario nazionale alla peste suina africana (PSA). L’incarico è stato conferito con decreto sottoscritto dal ministro della Salute Orazio... 🔗parmatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

La peste suina assedia Genova, in testa alla classifica con 270 casi - L’ultima rilevazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale rileva un ulteriore aumento dei casi tra Piemonte, Liguria e Val D’Aosta ... 🔗genova.repubblica.it

Ancora un caso di peste suina tra i cinghiali nel Novese - È stato rilevato su un cighiale a Bosio, in provincia di Alessandria. Nessuna nuova positività negli allevamenti suinicoli ... 🔗rainews.it

Peste suina africana: 3 nuovi casi a Rapallo, Recco e Sestri Levante - Genova - Nell'ultima settimana l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha accertato 4 nuovi casi di Peste suina africana, tutti tra i cinghiali: tre in Liguria, a R ... 🔗ilsecoloxix.it