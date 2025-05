La partenza di De Bruyne dimostra importanza solo con l’obiettivo

Bruyne a Manchester City potrebbe essere quello di svolgere un ruolo chiave nella qualifica del club per la Champions League.Il belga, che lascerà l’Etihad alla fine della stagione dopo che City ha optato per non offrirgli un nuovo contratto, ha segnato l’unico gol 10 minuti prima della pausa mentre la squadra di Pep Guardiola ha cavalcato la fortuna contro i lupi.La vittoria ha spostato City sopra il Newcastle e fino al terzo in Premier League, ma è stata una vittoria costruita tanto su Fortune quanto Flair.Kevin de Bruyne colpisce per il Manchester City nella sua penultima partita all’Etihad! pic.twitter.compefjbewv9s– Sky Sports Premier League (@skysportspl) 2 maggio 2025I lupi impressionanti meritavano di piùI lupi sono arrivati ??sul retro di una serie di vittorie a sei partite e ha mostrato mentre creavano il meglio delle possibilità nel primo tempo e, mentre le loro opportunità dopo la pausa erano più sporadiche, comportavano ancora una minaccia. 🔗 2025-05-02 22:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il regalo di separazione di Kevin dea Manchester City potrebbe essere quello di svolgere un ruolo chiave nella qualifica del club per la Champions League.Il belga, che lascerà l’Etihad alla fine della stagione dopo che City ha optato per non offrirgli un nuovo contratto, ha segnato l’unico gol 10 minuti prima della pausa mentre la squadra di Pep Guardiola ha cavalcato la fortuna contro i lupi.La vittoria ha spostato City sopra il Newcastle e fino al terzo in Premier League, ma è stata una vittoria costruita tanto su Fortune quanto Flair.Kevin decolpisce per il Manchester City nella sua penultima partita all’Etihad! pic.twitter.compefjbewv9s– Sky Sports Premier League (@skysportspl) 2 maggio 2025I lupi impressionanti meritavano di piùI lupi sono arrivati ??sul retro di una serie di vittorie a sei partite e ha mostrato mentre creavano il meglio delle possibilità nel primo tempo e, mentre le loro opportunità dopo la pausa erano più sporadiche, comportavano ancora una minaccia. 🔗 Justcalcio.com

Su altri siti se ne discute

De Bruyne, addio al Manchester City. E la Serie A sogna - (Adnkronos) – Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo addio con una lettera pubblicata sui propri profili social: “Questi saranno gli ultimi miei mesi come giocatore del Manchester City. Ogni storia ha una fine”, ha scritto il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. 🔗.com

Calciomercato Milan, De Bruyne saluta il City: i rossoneri potrebbero approfittarne? - Kevin De Bruyne, uno dei calciatori più talentuosi della Premier League, dirà addio al Manchester City: il Milan potrebbe approfittare? 🔗pianetamilan.it

De Vivo (Cug): “Certificazione parità di genere punto di partenza per fare di più” - (Adnkronos) – "L'Istituto ha creduto nell'avvalersi di questo strumento che garantisce che enti pubblici e aziende private mettano in campo… L'articolo De Vivo (Cug): “Certificazione parità di genere punto di partenza per fare di più” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Se ne parla anche su altri siti

I data analyst stanno cambiando il calciomercato; Manchester City, De Bruyne studia da allenatore: Seguirò un corso. 🔗Cosa riportano altre fonti

Kevin De Bruyne dice addio al Manchester City - In totale, De Bruyne ha vinto 14 titoli in 10 stagioni con il Manchester City, ed è stato nominato due volte giocatore della Premier League della stagione (2019-20 e 2020-21). Tuttavia, l ... 🔗ticinonews.ch