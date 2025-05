La nuova legislazione farmaceutica Ue e la governance italiana | impatti e prospettive convegno alla Camera

ROMA – Giovedì 8 maggio, alle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "La nuova legislazione farmaceutica Ue e la governance italiana: impatti e prospettive". L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Saluti del questore Paolo Trancassini.Intervengono il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, i presidenti delle Commissioni Affari sociali di Camera e Senato, Ugo Cappellacci e Francesco Zaffini. Concluderà il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.

