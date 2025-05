La nona edizione di Alice e le altre da Nasca il teatro a Lecce

© Lecceprima.it - La nona edizione di Alice e le altre da Nasca il teatro a Lecce Nasca il teatro a Lecce ospita la nona edizione di “Alice e le altre”, il festival ideato da Collettiva edizioni. 🔗 Due giorni di racconti, sogni e visioni dedicati a registe, scrittrici e poete: sabato 3 e domenica 4 maggio (ingresso gratuito riservato ai soci) la stagione "Unica - SenzaConfini" diilospita ladi “e le”, il festival ideato da Collettiva edizioni. 🔗 Lecceprima.it

Approfondimenti da altre fonti

La nona edizione di “Aqua Film Festival” dal 21 al 25 marzo 2025 a Venezia - Aqua Film Festival Venezia 21 -25 marzo 2025 Nona edizione La nona edizione di Aqua Film Festival si svolgerà dal 21 al 25 marzo 2025 a Venezia, Capitale mondiale dell’acqua, all’interno di un grande Evento intitolato Aquamour, un evento internazionale per sensibilizzare sull’importanza delle risorse idriche e della sostenibilità ambientale. Il festival curato da Eleonora Vallone offrirà un contributo all’evento con la proiezione, il 24 marzo alle 15. 🔗romadailynews.it

Alice Mordenti stravince la 44esima edizione del Pavone D’oro - Con voto unanime e staccando di parecchi punti gli altri concorrenti, la sedicenne faentina Alice Mordenti, stravince la 44a edizione del Pavone D’oro. Alice è stata incoronata da una giuria composta da dieci esperti del settore, per il primo anno senza Pape Gurioli storico presidente, scomparso... 🔗ravennatoday.it

Il Riviera Film Festival torna a Sestri Levante per la nona edizione con grandi ospiti, talk e masterclass - Never stop Daring, non smettere di osare, è il messaggio che lancia il Riviera International Film Festival in occasione della sua nona edizione, a Sestri Levante dal 6 all’11 maggio prossimi. Lo stesso payoff campeggia sulla nuova locandina d’autore disegnata, quest’anno, dall’artista Rosa Coduti... 🔗genovatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La nona edizione di Alice e le altre da Nasca il teatro a Lecce; Sabato 3 e domenica 4 maggio vari appuntamenti in provincia di Lecce; Trani in Festa – Il Crocifisso e le Tradizioni, il format dell'associazione VISIT-TRANI APS - ETS che punta sulla identità e sul senso della comunità tranesi; Da Salice salentino in 50 per l’ultimo saluto a Papa Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sabato 3 e domenica 4 maggio la nona edizione di “Alice e le altre” da Nasca Il Teatro - LECCE - Due giorni di racconti, sogni e visioni dedicati a registe, scrittrici e poete: sabato 3 e domenica 4 maggio (ingresso gratuito riservato ai soci) la ... 🔗corrieresalentino.it

La nona edizione dell’“Abbracciata collettiva” - Si terrà il 5 e 6 aprile, in nove città italiane, la nona edizione dell’”Abbracciata collettiva”, maratona natatoria di 30 ore che coinvolgerà anche ragazze e ragazzi con disturbo dello spettro ... 🔗superando.it

A Rieti la 23esima tappa della nona edizione dell'International street food - RIETI - La 23esima tappa della nona edizione dell'International Street Food 2025, la più importante manifestazione di street food in Italia, si terrà a Rieti, in Piazza Vittorio Emanuele II ... 🔗msn.com