La musica contemporanea ha trasformato il centro storico | successo per La Cultura dell' ascolto

Cultura dell’ascolto". Con la partecipazione straordinaria dell’ensemble viennese Klangforum Wien, tra le realtà più autorevoli del panorama musicale contemporaneo europeo, si sono svolti nei giorni scorsi i primi due appuntamenti del progetto. Il programma ha coinvolto la città di Agrigento. 🔗 Agrigentonotizie.it - La musica contemporanea ha trasformato il centro storico: successo per "La Cultura dell'ascolto" "La". Con la partecipazione straordinaria’ensemble viennese Klangforum Wien, tra le realtà più autorevoli del panoramale contemporaneo europeo, si sono svolti nei giorni scorsi i primi due appuntamenti del progetto. Il programma ha coinvolto la città di Agrigento. 🔗 Agrigentonotizie.it

Se ne parla anche su altri siti

Da ragazza del Piper a donna che ha sempre osato: vita e musica di Patti Pravo - Quando si parla di Patty Pravo è impossibile non associarla alle sue canzoni come a un’icona rivoluzionaria della musica, che ha cavalcato decenni di storia della canzone italiana sapendosi reinventare ma restando comunque fedele a se stessa. Ventotto dischi in studio, quattro dischi live, tante partecipazioni televisive, dieci volte al Festival di Sanremo (dove non ha mai vinto ma si è aggiudicata diversi premi della critica) e anche otto film, per la maggior parte musicarelli realizzati nel 1967. 🔗robadadonne.it

Musica assordante sulle piste: "Morgan ha ragione, rovina la bellezza di Bormio" - La veemente critica di Morgan che ha definito "una caduta agli inferi" la musica sparata a tutto volume sulle piste da sci di Bormio non è rimasta isolata. Sulla stessa lunghezza d'onda del cantante anche una frequentatrice abituale della località dell'Alta Valle che ha voluto condividere con... 🔗sondriotoday.it

Addio alla star della musica: la sua canzone più famosa ha segnato un’epoca, il triste annuncio - Roberta Flack, la celebre cantante che ha reso immortale il brano “Killing Me Softly”, è venuta a mancare all’età di 88 anni dopo una lunga malattia. La sua versione della canzone, che è stata ripresa da molti artisti, tra cui la famosa interpretazione dei Fugees, rimane uno dei suoi successi più amati. Con il suo stile unico, è riuscita a fondere soul, jazz e pop, lasciando un’impronta indelebile nella musica mondiale. 🔗thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

La musica contemporanea ha trasformato il centro storico: successo per La Cultura dell'ascolto; MAGMA trasforma i luoghi simbolo della Romagna con la musica contemporanea; Notizie, aggiornamenti ed approfondimenti sulla scena italiana ed internazionale; Presentato il Libro 'Play - Tutto quello che c'è da sapere sulla musica attuale' di Massimo Bonelli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Come internet ha cambiato il mondo della musica - L’arrivo di internet ha trasformato in maniera radicale ... Generi come il K-pop, il reggaeton o la musica africana contemporanea hanno ottenuto un successo planetario proprio grazie alla ... 🔗diariodelweb.it

“Musica classica” vuol dire poco - È un’etichetta che tiene insieme stili diversissimi e ha a che fare più con le modalità di trasmissione che con il modo in cui suona ... 🔗ilpost.it

Jake La Furia ha ancora “Fame” del vecchio rap: “La trap e TikTok hanno trasformato il genere in musica da suonerie” - “Penso che Emis (con cui nel 2020 ha inciso l’album ‘17’, ndr ... Pure la qualità della musica lascia un po’ a desiderare. “Nell’ultimo decennio si è un po’ standardizzata. 🔗msn.com