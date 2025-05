La Marvel conferma che Florence Pugh ha già girato delle scene per Avengers | Doomsday

Avengers: Doomsday procedono, Kevin Feige ha confermato che Florence Pugh, star di Thunderbolts*, ha già girato alcune scene per il prossimo film corale. Durante una conferenza stampa per la première di Thunderbolts* (tramite GamesRadar+), il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato che la produzione di Doomsday è ufficialmente iniziata lunedì 28 aprile. Pugh ha finto sorpresa per i commenti di Feige, dato che ha già girato del materiale per Doomsday. “Iniziamo ufficialmente il 28 aprile“, ha osservato Feige. “Ufficialmente?” ha commentato Pugh, prima che Feige aggiungesse: “Quello è stato un giorno di preparazione alle riprese“. “Mi sento così fortunata“, ha scherzato Pugh.I Marvel Studios hanno annunciato il cast di Avengers: Doomsday durante un evento in diretta streaming tenutosi a fine marzo, concludendo l’evento con la conferma dell’inizio delle riprese. 🔗 Metropolitanmagazine.it - La Marvel conferma che Florence Pugh ha già girato delle scene per Avengers: Doomsday Mentre le riprese principali diprocedono, Kevin Feige hato che, star di Thunderbolts*, ha giàalcuneper il prossimo film corale. Durante una conferenza stampa per la première di Thunderbolts* (tramite GamesRadar+), il presidente deiStudios ha dichiarato che la produzione diè ufficialmente iniziata lunedì 28 aprile.ha finto sorpresa per i commenti di Feige, dato che ha giàdel materiale per. “Iniziamo ufficialmente il 28 aprile“, ha osservato Feige. “Ufficialmente?” ha commentato, prima che Feige aggiungesse: “Quello è stato un giorno di preparazione alle riprese“. “Mi sento così fortunata“, ha scherzato.IStudios hanno annunciato il cast didurante un evento in diretta streaming tenutosi a fine marzo, concludendo l’evento con ladell’inizioriprese. 🔗 Metropolitanmagazine.it

