La marea di Farage travolge l' Inghilterra | Reform dilaga ovunque nelle amministrative

Reform, il partito di destra populista guidato da Nigel Farage, mette in crisi il sistema politico tradizionale

La marea di Farage travolge l'Inghilterra: Reform dilaga ovunque nelle elezioni amministrative - Svolta epocale per la politica britannica: Reform, il partito di destra populista guidato da Nigel Farage, mette in crisi il sistema politico tradizionale ... 🔗msn.com

Svolta nel Regno Unito: il partito di Farage trionfa alle amministrative e punta al governo - Si è votato anche per 1’600 seggi a livello municipale, i risultati sono attesi nel corso della giornata di venerdì. Anche in questo caso si prevede una crescita di Reform UK, che stando ai… Leggi ... 🔗informazione.it

Regno Unito, il partito Reform UK dilaga ovunque nelle elezioni amministrative - La marea faragista sommerge tutta l’Inghilterra: ed è una svolta epocale per la politica britannica. La candidata di Reform UK, Sarah Pochin, ha vinto le ... 🔗msn.com