La marcia degli utili di Apple e Amazon Big Tech in gran spolvero

Apple in grande spolvero, Amazon brilla ma tutta Big Tech teme i dazi, pur essendosi già preparata alla bisogna. Come, appunto, la stessa Apple il cui Ceo Tim Cook ha riferito che "la maggior parte degli Iphone venduti negli Stati Uniti nel trimestre fiscale proverrà dall'India mentre gli Ipad e gli altri dispositivi arriveranno dal Vietnam".

Apple e Amazon intascano utili per 42 miliardi, ma temono la bufera dei dazi - La maggioranza dei prodotti Apple per gli Usa arriverà da India e Vietnam anziché dalla Cina nel trimestre in corso. Il Ceo Tim Cook però avverte: i dazi costeranno già 900 milioni ... 🔗ilsole24ore.com