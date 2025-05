La maggioranza non vuole il rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia

Manfredonia il treno sembra non essere una priorità. Nonostante la crescente mobilitazione popolare e le oggettive esigenze di collegamento con Foggia, che non sia esclusivamente su gomma, la maggioranza che sostiene l'amministrazione comunale, secondo i consiglieri di minoranza Massimiliano.

"La maggioranza non vuole il rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia" - Nell’ultimo Consiglio comunale, il consigliere del M5S, Gianluca Totaro, ha presentato una mozione con la quale ha chiesto l’impegno del Comune per l’elettrificazione della linea e il ripristino di un ... 🔗foggiatoday.it

