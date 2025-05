La legge cinese sulla cucina locale arricchisce le tavole di tutto il mondo

cinese del Sichuan, patria della cucina del Sichuan, ha emanato il primo regolamento nazionale per la promozione dell’industria della cucina locale, con l’obiettivo di standardizzare la cucina, proteggere il patrimonio, incoraggiare l’innovazione e alimentare l’espansione globale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613973061397302025-05-02la-legge-cinese-sulla-cucina-locale-arricchisce-le-tavole-di-tutto-il-mondo Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - La legge cinese sulla cucina locale arricchisce le tavole di tutto il mondo Il primo maggio la provinciadel Sichuan, patria delladel Sichuan, ha emanato il primo regolamento nazionale per la promozione dell’industria della, con l’obiettivo di standardizzare la, proteggere il patrimonio, incoraggiare l’innovazione e alimentare l’espansione globale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613973061397302025-05-02la--le--di--il-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incendio in un ristorante cinese di Milano: fiamme divampano in cucina, arrivano i pompieri - L’olio bollente che s’incendia, le lingue di fuoco che si allungano sui mobili e l’intervento dei vigili del fuoco. Attimi di paura nella cucina di un ristorante cinese di via Imbonati a Milano nella notte tra domenica e lunedì 7 aprile, teatro di un incendio domato dai pompieri di via Messina... 🔗milanotoday.it

Monza, lavoro nero e sicurezza: un locale pubblico su due è fuori legge - Monza, 22 marzo 2025 – Ottocentomila euro di multe, 14 lavoratori in nero, denunce a pioggia. Nella giornata di giovedì, su iniziativa congiunta di Ispettorato d’Area Metropolitana di Milano e Questura di Monza e della Brianza, si è svolta una massiccia operazione finalizzata al contrasto del lavoro nero e alla verifica degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei pubblici esercizi del Comune di Monza. 🔗ilgiorno.it

Monza, blatte in negozio e sottoscala adibito a cucina-dormitorio: chiuso locale etnico - Monza, 14 febbraio 2025 - Blatte, lavoratori in nero e un sottoscala trasformato in cucina e dormitorio, droga nei servizi igienici e una banda di ragazzi allontanati perché disturbavano i clienti e che tornano a vendicarsi con un sasso in mano e picchiano il vigilante. La Polizia locale di Monza, durante il controllo di vari esercizi commerciali in centro città, ha ispezionato un locale etnico, scoprendo la presenza di blatte ed è quindi stato necessario richiedere l'intervento degli ispettori di Ats Igiene Alimenti e di Ats Igiene pubblica. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Disgusto all’Esquilino: fiumi di olio e rifiuti del ristorante cinese gettati nei tombini del condominio; Ultimo riso alla cantonese e involtino primavera: chiude lo storico ristorante cinese; I migliori ristoranti cinesi di Roma; Alimenti non tracciati e scaduti, scattano le sanzioni per un ristorante cinese. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online