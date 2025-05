La leader dell’opposizione bielorussa Tsikhanouskaya | In Ucraina Putin non vuole la pace ma la capitolazione Non lasciateci alla Russia

pace giusta in Ucraina e una BieloRussia libera per un'Europa più forte e sicura. E' il messaggio della leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tsikhanouskaya intervistata da LaPresse, mentre sembra affacciarsi la possibilità che la guerra in Ucraina finisca entro l'anno. Tuttavia, la politica invita a non abbassare la guardia, soprattutto nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin. "Siamo onesti: Putin non vuole la pace, vuole la capitolazione. vuole il pieno controllo, non un compromesso. Ecco perché qualsiasi pace che lasci truppe russe o armi nucleari in BieloRussia non sarà duratura: ridisegna semplicemente la linea del fronte e prepara il terreno per la prossima guerra, forse contro i Paesi baltici o la Polonia. Non c'è pace duratura senza una BieloRussia libera", rimarca.

