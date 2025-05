La Juve sfrutta Douglas Luiz | arriva il pupillo di Motta

arrivato con grandi aspettative dalla Premier League, Douglas Luiz avrebbe dovuto rappresentare uno degli innesti chiave per rilanciare il centrocampo della Juventus.Invece, la stagione 202425 ha preso tutt’altra piega. Tra infortuni, adattamento complicato al calcio italiano e soprattutto un utilizzo ridotto da parte dei due tecnici che si sono alternati sulla panchina bianconera, l’ex Aston Villa si è ritrovato rapidamente ai margini del progetto tecnico. I numeri parlano chiaro: 23 presenze stagionali, ma solo 799 minuti complessivi, con zero gol e zero assist in tutte le competizioni. Nella seconda parte dell’anno, in particolare, Douglas Luiz ha visto il campo con sempre maggiore discontinuità, complice anche un ritorno alla piena disponibilità fisica che non ha coinciso con la fiducia di Igor Tudor, subentrato a marzo a Thiago Motta. 🔗 to con grandi aspettative dalla Premier League,avrebbe dovuto rappresentare uno degli innesti chiave per rilanciare il centrocampo dellantus.Invece, la stagione 202425 ha preso tutt’altra piega. Tra infortuni, adattamento complicato al calcio italiano e soprattutto un utilizzo ridotto da parte dei due tecnici che si sono alternati sulla panchina bianconera, l’ex Aston Villa si è ritrovato rapidamente ai margini del progetto tecnico. I numeri parlano chiaro: 23 presenze stagionali, ma solo 799 minuti complessivi, con zero gol e zero assist in tutte le competizioni. Nella seconda parte dell’anno, in particolare,ha visto il campo con sempre maggiore discontinuità, complice anche un ritorno alla piena disponibilità fisica che non ha coinciso con la fiducia di Igor Tudor, subentrato a marzo a Thiago. 🔗 Sportface.it

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa. Tutti gli aggiornamenti verso il playoff (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani andrà di scena sul campo del Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio c’è un posto negli ottavi di finale. Inizia l’allenamento della #Juventus pre #Psv ?? In gruppo anche #Cambiaso e #DouglasLuiz ??? @BaridonMarco pic. 🔗juventusnews24.com

Continassa Juve: vigilia del derby d’Italia. Douglas Luiz salta l’Inter, ci saranno Cambiaso e Kelly - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa Vigilia di Juve-Inter: Thiago Motta ha confermato in conferenza stampa la presenza di Kelly e Cambiaso mentre invece dovrà dare forfait Douglas Luiz. 🔗juventusnews24.com

QS - Douglas Luiz, per l'addio alla Juve possono bastare 40 milioni di euro - Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998, sarebbe tra i cedibili in casa Juventus: stando a quanto riportato dal "QS", il club bianconero prenderebbe in considerazione offerte ... 🔗tuttojuve.com

Douglas Luiz via dalla Juve? Scenario definito in vista dell’estate: qual è la posizione della dirigenza bianconera sul brasiliano - Douglas Luiz via dalla Juve? Situazione chiara in vista dell’estate: ecco la posizione della dirigenza juventina sul centrocampista brasiliano Come riferito da Sportmediaset, il futuro di Douglas Luiz ... 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve già al capolinea? Lo sfogo social può costargli carissimo: fissato il prezzo per la cessione - Douglas Luiz Juve già al capolinea? Lo sfogo social può costargli carissimo: fissato il prezzo per la cessione. Tutti gli aggiornamenti sul brasiliano Lo sfogo social degli ultimi giorni potrebbe cost ... 🔗juventusnews24.com