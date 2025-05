La Germania difende la decisione di etichettare Afd come estremista

© Quotidiano.net - La Germania difende la decisione di etichettare Afd come estremista Germania ha difeso la decisione dei suoi servizi segreti interni di etichettare il partito di estrema destra Afd come gruppo estremista, dopo che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito la decisione dell'intelligence tedesca una "tirannia mascherata". Il ministero degli Esteri tedesco ha replicato direttamente a Rubio su X, affermando: "Questa è democrazia", e aggiungendo che "abbiamo imparato dalla nostra storia che l'estremismo di destra deve essere fermato". 🔗 Laha difeso ladei suoi servizi segreti interni diil partito di estrema destra Afdgruppo, dopo che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito ladell'intelligence tedesca una "tirannia mascherata". Il ministero degli Esteri tedesco ha replicato direttamente a Rubio su X, affermando: "Questa è democrazia", e aggiungendo che "abbiamo imparato dalla nostra storia che l'estremismo di destra deve essere fermato". 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media

