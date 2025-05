La formula che dimostra che il Pil americano ha frenato davvero e Trump ha torto

Trump: "Con la nostra politica sui dazi stiamo andando bene" | L'Ue: impatto limitato sul nostro Pil, effetti peggiori su quello americano - Il presidente degli Stati Uniti definisce la situazione "molto entusiasmante per l'America e per il mondo". E la Cina rialza i controdazi sui beni Usa dall'84% al 125% 🔗tgcom24.mediaset.it

Borse europee deboli dopo il calo dei listini Usa e del Pil americano - Si confermano deboli le principali borse europee dopo l'avvio in calo dei listini Usa, con il Dow Jones in ribasso dell'1,05% e il Nasdaq del 2,3%. Milano e Madrid cedono l'1,7%, Francoforte lo 0,7%, mentre Parigi e Londra lasciano sul campo lo 0,25% circa. Sui listini Usa pesa l'inatteso calo dello 0,3% del Pil americano, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale sopra i 113 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti al 3,58% e quello tedesco di 4,7 punti sotto al 2,44%. 🔗quotidiano.net

Giù il Pil americano, Trump: «Colpa di Biden» - Il Prodotto interno lordo è sceso dello 0,3%: si tratta del primo dato negativo dal 2022. Per il presidente «è l’eredita dei dem, presto prospereremo». In precedenza aveva avvertito i produttori d’auto: «Trasferite le fabbriche qui o sarete massacrati». Continua a leggere 🔗laverita.info

La formula che dimostra che il Pil americano ha frenato davvero (e Trump ha torto) - L'analisi di Carlo Cottarelli: "La caduta del Pil statunitense non è il risultato di un semplice effetto meccanico, relativo a come questo dato viene calcolato, ma una vera e propria brusca frenata. E ... 🔗msn.com

Perché l'economia Usa è solida, ma il Pil è in calo (-0,3%): la formula che spiega tutto e il paradosso dei dazi di Trump - Nel primo trimestre del 2025, l’economia americana ha segnato un calo dello 0,3% del prodotto interno lordo (Pil), secondo la stima preliminare diffusa dal Bureau of Economic Analysis (Bea). Il dato c ... 🔗informazione.it

Così Trump ha devastato l’economia americana in 100 giorni: l’import gonfiato dai dazi ha bruciato il 5% del Pil - Il timore per i dazi ha innescato la corsa delle imprese Usa a importare prodotti e i magazzini della logistica sono pieni. Gli Stati Uniti nel saldo degli scambi di beni sono sprofondati ai livelli d ... 🔗msn.com