La Flèche e Sabri Dero lanciano Stavamo a zero | il nuovo singolo che racconta la realtà cruda delle periferie

Stavamo a zero", il nuovo singolo di La Flèche in collaborazione con Sabri Dero, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 2 maggio 2025, distribuito da ADAWarner Music. 🔗 Palermotoday.it - La Flèche e Sabri Dero lanciano "Stavamo a zero": il nuovo singolo che racconta la realtà cruda delle periferie Il rap siciliano torna a farsi sentire forte con una nuova uscita che promette di lasciare il segno: "", ildi Lain collaborazione con, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 2 maggio 2025, distribuito da ADAWarner Music. 🔗 Palermotoday.it

