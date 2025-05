La Fiorentina è stata costretta a uscire dalla sua comfort zone

La semifinale d'andata di Conference League tra Betis e Fiorentina ha mantenuto le promesse della vigilia, offrendo una sfida difficile e pieni di spunti, che per certi versi ha confermato punti di forza e debolezza delle due squadre.Per affrontare la formazione andalusa Raffaele Palladino si è affidato all'undici che gli ha permesso di ritrovare equilibrio e continuità nelle ultime settimane. Quindi l'ormai consueta linea a tre con Pietro Comuzzo centrale, Luca Ranieri sul centro-sinistra e Marin Pongra?i? sul centro-destra davanti a David de Gea; una mediana con Danilo Cataldi come vertice basso, e Nicolò Fagioli e Rolando Mandragora come mezzali; Robin Gosens a sinistra e Fabiano Parisi a destra (vista l'assenza di Dodo, alle prese con i postumi dell'appendicite); davanti due punte mobili come Lucas Beltrán e Albert Guðmundsson.

FIRENZE – Fiorentina-Lecce allo stadio Franchi di Firenze apre la 27esima giornata di serie A venerdì 28 febbraio alle ore 20.45. Partita diretta da Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti Alessandro Giallatini della sezione arbitrale di Roma 2 e Valerio Colarossi della sezione di Roma 2. Il IV ufficiale è Alberto Santoro della sezione di Messina. Al VAR Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, con AVAR Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Juve. PARTITA EMOZIONANTE – «La partita è stata emozionante per me. So che questa è una partita importante sia per la Fiorentina che per la Juve.

