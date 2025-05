La figlia di Bill Gates | Mio padre ha la sindrome di Asperger Per lui conoscere i miei fidanzati è un incubo

padre, fondatore di Microsoft: «Ai balli padre-figlia, mia madre ci mandava, e io costringevo papà a parlare con tutti gli altri» 🔗 Vanityfair.it - La figlia di Bill Gates: «Mio padre ha la sindrome di Asperger. Per lui conoscere i miei fidanzati è un incubo La studentessa ventiduenne ha parlato della timidezza sociale del, fondatore di Microsoft: «Ai balli, mia madre ci mandava, e io costringevo papà a parlare con tutti gli altri» 🔗 Vanityfair.it

Bill Gates: «I miei figli erediteranno l'1% del mio patrimonio. Voglio dargli l'opportunità di non essere oscurati dalla mia fortuna» - Lo ha detto senza pensarci due volte, schietto e diretto. I figli di Bill Gates, 69 anni, erediteranno meno dell'1% del suo ricco patrimonio. Un impero economico di 160... 🔗ilmessaggero.it

“I miei tre figli erediteranno meno dell’1% del mio patrimonio da 108 miliardi di dollari. Non li aiuto se gli do soldi in più”: così ha deciso Bill Gates - Bill Gates lascerà meno dell’1% del suo patrimonio ai figli. Lo ha ribadito nel podcast “Figuring Out with Raj Shamani”, spiegando: “Voglio dare loro la possibilità di avere i propri guadagni e successo, di essere significativi e non oscurati dall’incredibile fortuna e dalla buona sorte che ho avuto io”. I tre figli – Jennifer, Rory e Phoebe – hanno ricevuto un’istruzione d’élite, ma non erediteranno la sua ricchezza, oggi stimata da Forbes in 108 miliardi di dollari. 🔗ilfattoquotidiano.it

Caso Pelicot, orrore senza fine. Anche la figlia denuncia: “Stuprata da mio padre” - Parigi, 5 marzo 2025 – Giséle Pelicot, per anni drogata e fatta stuprare dal marito da decine di uomini adescati on line, ha sconvolto la Francia ed è diventata il simbolo della lotta contro le violenze di genere. Ma il sipario non è calato dopo la condanna a dicembre di Dominique Pelicot, definito il peggior predatore sessuale della recente storia transalpina. Adesso anche sua figlia Caroline Darian, 46 anni, esce allo scoperto dichiarando di avere subito lo stesso calvario della madre: “Stupro e tentato stupro, aggressione sessuale e somministrazione di sostanze stordenti”, c’è scritto ... 🔗quotidiano.net

