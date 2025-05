La FIA tura una falla nel regolamento prima del GP di F1 a Miami | mai più un “caso Bearman”

L'articolo in questione è il 55.14 e fa riferimento alla sezione che norma il comportamento delle monoposto quando sul circuito c'è la "safety car". La Federazione ha deciso di intervenire alla vigilia del prossima corsa del Mondiale in Florida. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Agricoltura sociale, via libera definitivo al regolamento di attuazione - Firenze, 5 aprile 2025 - Recepite alcune indicazioni contenute nel parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali (Cal), la giunta ha approvato nell’ultima seduta la versione finale dell’atto che così potrà entrare in vigore. La nuova disciplina entrerà in vigore dopo l’emanazione di un decreto del presidente della giunta regionale e la successiva pubblicazione sul Burt. Il presidente Eugenio Giani ha commentato: "L’approvazione di questo regolamento rappresenta un passo concreto per valorizzare il ruolo dell’agricoltura nel sostegno alle persone più fragili e nello sviluppo delle ... 🔗lanazione.it

The Voice Senior 2025, la semifinale stasera 4 aprile: anticipazioni e regolamento - Stasera, venerdì 4 aprile, appuntamento con la semifinale di ‘The voice senior’ alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici – che premia le più belle voci over 60 del Paese – è a un passo dalla finale. Ecco le anticipazioni di stasera. Terminate tutte le sessioni di ‘Blind auditions’, le […] L'articolo The Voice Senior 2025, la semifinale stasera 4 aprile: anticipazioni e regolamento è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Grande Fratello, Beatrice Luzzi fa arrabbiare Alfonso Signorini: ‘É contrario al regolamento’ - Ancora tensione alle stelle tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando al Grande Fratello. Questa volta il pomo della discordia è un post pubblicato su X dalla conduttrice televisiva sulla fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Scintille tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi per il post su Shaila Alfonso Signorini ha invitato Stefania a leggerlo all’ex velina. “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. 🔗notizieaudaci.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La FIA tura una falla nel regolamento prima del GP di F1 a Miami: mai più un caso Bearman. 🔗Ne parlano su altre fonti

La FIA tura una falla nel regolamento prima del GP di F1 a Miami: mai più un “caso Bearman” - L'articolo in questione è il 55.14 e fa riferimento alla sezione che norma il comportamento delle monoposto quando sul circuito c'è la "safety car" ... 🔗fanpage.it

La FIA modifica il regolamento sportivo dopo il ‘caso Bearman’ di Melbourne - Ora non sarà più possibile sdoppiarsi due volte durante lo stesso periodo di Safety Car; il Race Director potrà chiudere la corsia dei box ... 🔗formulapassion.it

Regolamento 2025-2026: le nuove normative poste dalla FIA - Di recente, i membri della F1 Commission si sono riuniti per discutere su quali fossero gli aggiornamenti al regolamento più appropriati da apportare per la stagione 2025 e 2026. A partire da cambiame ... 🔗f1world.it