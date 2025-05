La Ferrari mezza blu non piace ai fan ma i tifosi sperano nel riscatto

Ferrari. Rosso è il colore delle tute di chi corre per il team di Maranello. Rosso e basta. E invece no. Arriva il gap Miami e sull’altare degli sponsor e del glamour (ma quale glamour?) ecco una Ferrari che non sembra una Ferrari. Resta il rosso davanti, ma dietro ecco il bianco e il blu, come le livree di Leclerc e Hamilton. Il rinnovo del contratto con la multinazionale americana Hp sconvolge i canoni di stile di Maranello. Dopo il business dei club di calcio che sacrificano i colori di una vita per alimentare il merchandising ci tocca vedere anche questa. Le reazioni dei tifosi sul web è stata univoca, i nuovi colori della Ferrari non piacciono a nessuno. Insomma, toglieteci tutto, ma non il rosso Ferrari. Eppure a Miami va in pista una macchina che sarà difficile anche riconoscere, si spera almeno che oltre al discutibile rinnovo del look il gran premio in America porti le Ross (si fa per dire. 🔗 Panorama.it - La Ferrari mezza blu non piace ai fan, ma i tifosi sperano nel riscatto Rosso. È il colore della. Rosso è il colore delle tute di chi corre per il team di Maranello. Rosso e basta. E invece no. Arriva il gap Miami e sull’altare degli sponsor e del glamour (ma quale glamour?) ecco unache non sembra una. Resta il rosso davanti, ma dietro ecco il bianco e il blu, come le livree di Leclerc e Hamilton. Il rinnovo del contratto con la multinazionale americana Hp sconvolge i canoni di stile di Maranello. Dopo il business dei club di calcio che sacrificano i colori di una vita per alimentare il merchandising ci tocca vedere anche questa. Le reazioni deisul web è stata univoca, i nuovi colori dellanon piacciono a nessuno. Insomma, toglieteci tutto, ma non il rosso. Eppure a Miami va in pista una macchina che sarà difficile anche riconoscere, si spera almeno che oltre al discutibile rinnovo del look il gran premio in America porti le Ross (si fa per dire. 🔗 Panorama.it

Ne parlano su altre fonti

Mezza Maratona ‘Ferrari’, invasione di atleti e turisti: “Evento dal fascino unico” - ???? Modena, 30 marzo 2025 – Suggestiva, non c’è che dire, e in linea con i tempi: in un’epoca in cui maratone e mezze maratone non mancano, così come non mancano gli appassionati pronti a sobbarcarsi centinaia e centinaia di chilometri per correrle, è la possibilità di offrire un’esperienza rara a fare la differenza, e di sicuro la Mezza Maratona d’Italia-Memorial Enzo Ferrari di oggi ha colpito nel segno. 🔗ilrestodelcarlino.it

Perché la Ferrari al Gran Premio di Miami è bianca e blu, come non l'avevamo mai vista prima - Miami chiama, la Ferrari risponde. In occasione del Gran Premio della Florida, in programma domenica e preceduto dalla Sprint Race di sabato, la scuderia di Maranello si presenterà con una livrea nuova, in cui spiccano i colori bianco e blu. Lo fa in uno degli appuntamenti più glamour dell’anno (l’altro, non a caso sempre negli Stati Uniti, è quello di Las Vegas), perché a Miami vip, spettacolo, musica e show sono un tutt’uno, per tre giorni da vivere al massimo. 🔗gqitalia.it

L’obbrobrio Ferrari bianca e blu scatena i tifosi: bella come la pizza con l’ananas - Gli sponsor hanno conquistato il mondo. Se avete ancora qualche dubbio, guardate la livrea che la Ferrari ha preparato per il gran premio di Miami. Domenica 4 maggio (ma già durante le prove e le qualifiche) la Ferrari scenderà in pista con un vestito stravolto. Non più il rosso della passione. Ma nemmeno il giallo o il blu elettrico che si vedono sulle super car del Cavallino in giro per le strade comuni. 🔗ilnapolista.it

Su questo argomento da altre fonti

La Ferrari mezza blu non piace ai fan, ma i tifosi sperano nel riscatto; Blog | Enzo Ferrari avrebbe mai permesso un simile scempio?; Mezza Maratona Ferrari, la gara corsa e vissuta da dentro; Maranello-Modena sola andata: lo spettacolo della Mezza Maratona d'Italia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Ferrari mezza blu non piace ai fan, ma i tifosi sperano nel riscatto - La Ferrari si presenta a Miami con una livrea bianca e blu che divide i tifosi: tra sponsor, simulazioni e speranze di rilancio, la Rossa cambia volto ma cerca conferme in pista. 🔗panorama.it

Blog | Enzo Ferrari avrebbe mai permesso un simile scempio? - La SF-25 diventa mezza blu per celebrare un anno di collaborazione con il main sponsor HP. Dopo mezz'ora commenti bloccati ... 🔗p300.it

F1 I Enzo Ferrari avrebbe mai permesso un simile scempio? - La risposta ve la do subito: no. Enzo Ferrari, una roba così, non l’avrebbe mai permessa con qualsiasi sponsor sulla faccia della terra. La Ferrari si presenta a Miami mezza rossa e mezza blu per “cel ... 🔗informazione.it