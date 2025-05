La Ferrari bicolore fa scoppiare le polemiche | tifosi in rivolta contro l’offesa al rosso sacro È l’ananas sulla pizza della Formula 1

Ferrari ha osato. Troppo. E lo ha fatto nel momento meno opportuno. A Miami, patria dell’esagerazione, la storica scuderia della Formula 1 ha pensato bene di presentarsi in pista con una livrea nuova, che sembra più una provocazione che un vezzo cromatico. Così la Sf-25 di Leclerc e Hamilton, rifinita di bianco e blu elettrico, si è trasformata in un casus belli digitale, con orde di tifosi inferociti pronti ad assediare Maranello – anche solo virtualmente.Sotto choc per la Ferrari bicoloreLa nuova colorazione è il frutto della liaison sempre più stretta con Hp, main sponsor del cavallino rampante. Lo precisa anche il comunicato ufficiale della scuderia: «La livrea d’avanguardia è il frutto di una profonda collaborazione tra le due aziende, e spinge i limiti del design visivo e delle prestazioni», recita la nota. 🔗 Secoloditalia.it - La Ferrari bicolore fa scoppiare le polemiche: tifosi in rivolta contro l’offesa al rosso sacro. “È l’ananas sulla pizza della Formula 1” Laha osato. Troppo. E lo ha fatto nel momento meno opportuno. A Miami, patria dell’esagerazione, la storica scuderia1 ha pensato bene di presentarsi in pista con una livrea nuova, che sembra più una provocazione che un vezzo cromatico. Così la Sf-25 di Leclerc e Hamilton, rifinita di bianco e blu elettrico, si è trasformata in un casus belli digitale, con orde diinferociti pronti ad assediare Maranello – anche solo virtualmente.Sotto choc per laLa nuova colorazione è il fruttoliaison sempre più stretta con Hp, main sponsor del cavallino rampante. Lo precisa anche il comunicato ufficialescuderia: «La livrea d’avanguardia è il frutto di una profonda collaborazione tra le due aziende, e spinge i limiti del design visivo e delle prestazioni», recita la nota. 🔗 Secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

F1, GP Australia 2025: risultati e classifica FP2. Leclerc un razzo con la Ferrari, Hamilton fa più fatica - Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, le scuderie hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale, che come di consueto assegnerà i punteggi. Ferrari che andava in cerca di risposte dopo la FP1. 🔗oasport.it

Lando Norris fa la pole al GP Australia: Ferrari deludente in 4ª fila con Leclerc settimo e Hamilton - Lando Norris conquista la prima pole position del 2025. In prima fila nel Gran Premio d'Australia anche Piastri. Dietro alle McLaren c'è Verstappen. Deludente la Ferrari con Leclerc settimo e Hamilton ottavo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ordine di scuderia in Ferrari. Hamilton fa passare Leclerc: “Fatelo venire più vicino…” - Ordine di scuderia in casa Ferrari nel GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta e quinta posizione, impegnati all’inseguimento della Mercedes di George Russell, mettendo in mostra un passo superiore con le gomme dure. Leclerc, pur girando con l’ala danneggiata dopo il contatto nel primo giro propri con Lewis nella sequenza di curva 1-2, ha fatto vedere una velocità superiore a quella del britannico, mettendosi letteralmente nei tubi di scarico della SF-25 del “Re Nero”. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

La Ferrari bicolore fa scoppiare le polemiche: tifosi in rivolta contro l’offesa al rosso sacro. È l’ananas sulla pizza della Formula 1. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media