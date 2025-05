La fabbrica si apre al volontariato con il progetto Doniamoci - otto ore di solidarietà

progetto "Doniamoci. otto ore di solidarietà".Il progetto rientra nell'ambito del "volontariato di impresa", una concreta espressione di responsabilità sociale d'impresa attraverso. 🔗 Pordenonetoday.it - La fabbrica si apre al volontariato con il progetto "Doniamoci - otto ore di solidarietà" L'Associazione Friulana Donatori di Sangue provinciale di Pordenone e la Licar di San Quirino hanno dato vita a

