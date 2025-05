La F1 sbarca a Miami Leclerc Siamo nella direzione giusta per tornare a vincere

Miami (USA) (ITALPRESS) – Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna protagonista a Miami per il sesto appuntamento del Mondiale 2025 e secondo weekend Sprint stagionale. Ferrari a caccia di conferme dopo il primo podio dell'anno centrato a Jeddah, grazie a una straordinaria prestazione di Charles Leclerc. Il monegasco resta fiducioso riguardo lo sviluppo della macchina e guarda con un buon occhio la tappa in Florida che ripropone il formato sprint. "I weekend sprint mi piacciono parecchio – afferma – Ogni giorno si corre per qualcosa. Inoltre sono convinto che quando c'è una sola sessione di prove libere noi come team partiamo da una buona base perché facciamo un grande lavoro di preparazione. Sto adattando il mio stile di guida alla nuova macchina – prosegue Leclerc – che è un po' più difficile da guidare.

La F1 sbarca a Miami, Vasseur “Vogliamo continuare a fare progressi” - MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – La Formula 1 parte per il primo dei tre viaggi stagionali negli Stati Uniti, in vista del Gran Premio di Miami presso il Miami International Autodrome. Si tratta della sesta gara dell’anno e del secondo weekend Sprint. Il weekend di Miami segna il primo anniversario della collaborazione tra Ferrari e HP nel ruolo di title partner. Per celebrare la ricorrenza, le due SF-25 scenderanno in pista con una livrea speciale, che sarà presentata oggi pomeriggio a Miami. 🔗unlimitednews.it

La F1 sbarca a Miami, sarà weekend di Sprint Race. "Buone chance per fare bene" - La Formula Uno fa tappa a Miami e per i piloti della Racing Bulls Isack Hadjar e Liam Lawson sarà la prima volta. "Sarà sicuramente emozionante - esordisce il franco-algerino -. Sarà una settimana importante per la nostra squadra e ho sentito dire che l'atmosfera a Miami è fantastica, quindi non... 🔗ravennatoday.it

F1, Gp Giappone 2025: Verstappen in pole position, quarto Leclerc - In pista a Suzuka, in Giappone, per assegnare la terza pole position della stagione. Terze qualifiche del Mondiale di Formula 1, le seconde con il format tradizionale dopo quelle Sprint in Cina. La McLaren punta a confermare il suo dominio dopo le prime due vittorie (Norris in Australia, Piastri in Cina) mentre la Ferrari è chiamata al riscatto dopo un inizio di stagione deludente se si esclude la vittoria di Hamilton nella Sprint a Shanghai. 🔗lapresse.it

