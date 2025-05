Là dove c’era l’Expo ora c’è una città | della scienza e dell’innovazione

c’era anche chi parlavo della “percezione di un possibile ‘deserto’ dal punto di vista economico e sociale”. Erano i cultori delle sinistre suggestioni o meglio, i Robespierre all’amatriciana che in Italia non mancano mai. Oggi sono in pochi a ricordare quelle oscure previsioni. A dieci anni dal debutto ufficiale (1° maggio 2015) di un evento che ha segnato il destino della città – e il suo rinnovamento, iniziato già un decennio prima – sull’area che ospitò Expo sta crescendo uno dei poli della ricerca e della scienza più dinamici d’Europa. La scommessa non era facile, immaginare il futuro di un’area enorme che con Expo era divenuta una “piastra” infrastrutturale pronta alle trasformazioni. 🔗 Ilfoglio.it - Là dove c’era l’Expo, ora c’è una città: della scienza e dell’innovazione Hanno accompagnato Expo Milano 2015 prima e dopo, con i loro anatemi. Un titolo su tutti: “Expo, fallimento passato presente e futuro” del non propriamente informato Gianni Barbacetto. Maanche chi parlavo“percezione di un possibile ‘deserto’ dal punto di vista economico e sociale”. Erano i cultori delle sinistre suggestioni o meglio, i Robespierre all’amatriciana che in Italia non mancano mai. Oggi sono in pochi a ricordare quelle oscure previsioni. A dieci anni dal debutto ufficiale (1° maggio 2015) di un evento che ha segnato il destino– e il suo rinnovamento, iniziato già un decennio prima – sull’area che ospitò Expo sta crescendo uno dei poliricerca epiù dinamici d’Europa. La scommessa non era facile, immaginare il futuro di un’area enorme che con Expo era divenuta una “piastra” infrastrutturale pronta alle trasformazioni. 🔗 Ilfoglio.it

