La domenica al Parco si trasforma in un incubo e le persone chiamano i soccorsi

Parco che fino a domenica ospiterà lo Street Food Festival. Ma quello che aveva i presupposti per essere un pomeriggio di relax si è trasformato per. 🔗 Monzatoday.it - La domenica al Parco si trasforma in un incubo e le persone chiamano i soccorsi Doveva essere un pomeriggio di festa, nel polmone verde recintato più grande d’Europa. Un pomeriggio del Primo maggio immersi nella natura delche fino aospiterà lo Street Food Festival. Ma quello che aveva i presupposti per essere un pomeriggio di relax si èto per. 🔗 Monzatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rocca Priora. Domenica 27 Aprile si recupera l’appuntamento rinviato due settimane fa “Puliamo insieme il nostro Parco” - Cronache Cittadine ROCCA PRIORA (Luciana Vinci) – Domenica 27 Aprile, si recupera l’appuntamento rinviato lo scorso 13 Aprile con il progetto di L'articolo Rocca Priora. Domenica 27 Aprile si recupera l’appuntamento rinviato due settimane fa “Puliamo insieme il nostro Parco” sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Firenze: riapre il Parco di Pratolino, da venerdì a domenica fino al 2 novembre (video) - L'apertura dei cancelli sarà dalle 10 alle 20 ad aprile, maggio, agosto e settembre, fino alle 21 a giugno e luglio e fino alle 18 nei mesi di ottobre e novembre L'articolo Firenze: riapre il Parco di Pratolino, da venerdì a domenica fino al 2 novembre (video) proviene da Firenze Post. 🔗.com

Incubo spaccio e ladri scatenati, il Parco delle Groane si blinda: più controlli, illuminazione e videosorveglianza - Lazzate (Monza) – Spaccio e furti nelle Groane, confronto tra sindaci, prefetta e forze dell’ordine per sviluppare azioni di contrasto più efficaci. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per fare il punto della situazione negli 11 Comuni della Provincia di Monza e Brianza che fanno parte dell’area del Parco delle Groane. La prefetta Patrizia Palmisani, affiancata dal questore Salvatore Barilaro, dai comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza e dai referenti della Polfer, della Provincia e di Ats Brianza, ha accolto in Prefettura i ... 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

La domenica al Parco si trasforma in un incubo e le persone chiamano i soccorsi; Lettera di una 28enne: «Quell’uomo mi inseguiva nel parco ed è cominciato il mio incubo»; Notte di follia dopo la discoteca: “Circondati e pestati dal branco, ci siamo salvati per miracolo”; Incubo sulle montagne russe: persone bloccate mezz'ora a testa in giù. 🔗Ne parlano su altre fonti

La domenica al Parco si trasforma in un incubo e le persone chiamano i soccorsi - Doveva essere un pomeriggio di festa, nel polmone verde recintato più grande d’Europa. Un pomeriggio del Primo maggio immersi nella natura del Parco che fino a domenica ospiterà lo Street Food ... 🔗monzatoday.it

Antonino Cannavacciuolo trasforma il ristorante Totò Sapore a Bricherasio - Un appuntamento televisivo tra emozioni e cambiamento L’episodio di “Cucine da Incubo” ambientato a Bricherasio si preannuncia come un viaggio intenso tra difficoltà, trasformazioni e nuove speranze. 🔗sbircialanotizia.it

Smarrita nel parco di Villa Pamphili: una passeggiata che si trasforma in un incubo a lieto fine - Catturata dai sentieri tortuosi di Villa Pamphilj ed immersa nel fascino barocco delle fontane e delle statue del parco, si è allontanata dalla figlia, non riuscendo più a tornare sui suoi passi. La ... 🔗lamilano.it