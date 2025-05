La diva del Bataclan | un musical ispirato ai fatti di Parigi

diva del Bataclan - Un musical ispirato alle false vittime degli. 🔗 Arezzonotizie.it - La diva del Bataclan: un musical ispirato ai fatti di Parigi Nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro diretto dall’Associazione CapoTraveKilowatt: mercoledì 7 maggio, alle 21:00, andrà in scena la prova aperta al pubblico, al termine della residenza creativa, di Ladel- Unalle false vittime degli. 🔗 Arezzonotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

’Una notte a Broadway’. Lo spettacolo dei sogni è ispirato ai grandi musical - La musica che scalda, direttamente da Broadway, si diffonde a Firenze e alla sua provincia, fino ad arrivare domenica pomeriggio (alle 16,30) nella sala del Teatro cinema Italia di Pontassieve. A fare da padrone ecco le note di Bernstein, la storia d’amore tra Tony e Maria nell’Upper West Side di New York, nello scontro tra i Jets e gli Shark, quelle bande di adolescenti che oggi chiameremmo baby gang. 🔗lanazione.it

La prova aperta al pubblico, al termine della residenza creativa, di La diva del Bataclan - Arezzo, 2 maggio 2025 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt: mercoledì 7 maggio, alle 21:00, andrà in scena la prova aperta al pubblico, al termine della residenza creativa, di La diva del Bataclan - Un musical ispirato alle false vittime degli attentati di Parigi: scritto e musicato da Fabio Antonelli, il dissacrante e provocatorio spettacolo è ispirato alle storie delle false vittime degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015. 🔗lanazione.it

Ornella Muti riceverà il David Speciale 2025: “Diva che ha reso il cinema italiano indimenticabile” - A condurre la serata, una coppia inedita: Elena Sofia Ricci e Mika.“Attrice e diva capace di attraversare il miglior cinema italiano e arrivare al successo internazionale”, così la definisce Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano. L'articolo Ornella Muti riceverà il David Speciale 2025: “Diva che ha reso il cinema italiano indimenticabile” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La diva del Bataclan: un musical ispirato ai fatti di Parigi; La prova aperta al pubblico, al termine della residenza creativa, di La diva del Bataclan; Kilowatt annunciate le date della eventriesima edizione; Tony con il danzatore e coreografo Alessandro Marzotto Levy. 🔗Cosa riportano altre fonti

La prova aperta al pubblico, al termine della residenza creativa, di La diva del Bataclan - Le prove aperte sono in programma alle 21.00 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro (via della Misericordia snc). L’ingresso costa 7€, il ridotto 5€ (soci UniCoop Firenze, under 35, Craal Aboca); ... 🔗lanazione.it