La Curva Nord si divide a poco da Barcellona-Inter! Il comunicato

Curva Nord ha comunicato ufficialmente la divisione Interna tra i diversi gruppi che qualche anno fa avevano deciso di unirsi per un bene comune. Continua il caos nella tifoseria dell'Inter.

COMUNICATO UFFICIALE – A pochi giorni da Inter-Barcellona arriva un'altra novità inerente la tifoseria organizzata nerazzurra. La Curva Nord lo ha spiegato tramite un comunicato su Instagram: «Dopo un periodo di profonde riflessioni Interne e grandi cambiamenti, i gruppi della Nord comunicano la decisione di tornare a essere completamente indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento sotto un'unica sigla o nome collettivo. Questa scelta nasce dalla volontà di ristabilire con forza i valori fondanti del nostro movimento: militanza, aggregazione, appartenenza. Valori che nel tempo ci hanno resi unici e che devono continuare a rappresentare il cuore pulsante della nostra Curva.

